不是所有第三方充电器都能给新iPhone快充

如果用户选择购买第三方充电器，可能将无法获得快速充电体验。

根据之前的报道，今年的 iPhone 将提供 USB-C 充电线缆和 18W USB-C 快速充电充电器。这是一个好消息，但是如果你喜欢在不同的地方使用充电器，比如家里和办公室，你会发现自己的选择并不多。





上周的一份报告称，由于供应方面的限制，新 iPhone 配备的 18W USB-C 充电器在新机发布初期将无法单独购买。而今天的一份新报告显示，如果用户选择购买第三方充电器，可能将无法获得快速充电体验。

日媒 Macotakara 援引了多个供应链来源的消息称，新款 iPhone 的快速充电体验只能通过获得认证的充电器获得。报告称，即使充电器能提供 18W 的充电功率，除非充电器和充电线都符合 USB-C 的认证标准，否则 iPhone 将会把充电功率限制在 2.5W。

应该强调的是，这并不意味着用户只能使用苹果的充电器和充电线缆。目前，USB-C 认证标准已经得到 50 多家公司的支持。但是，不要指望随便买一个第三方充电器都可以在 iPhone 上获得快速充电体验，不管它号称能实现多高的功率。

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