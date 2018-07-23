有问题？苹果将举办HomePod在线问答活动

2018-07-23 13:55:52
小熊蓝斯
威锋网
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如果你有关于HomePod的问题，那就去参与吧。

尽管苹果的智能音箱 HomePod 上市已经有一段时间了，但相信不少人对于苹果发布的这款全新品类的产品还是有着不少的疑问。


如果你的确有一大堆关于 HomePod 的疑问却无从发问，那么现在机会来了。苹果日前宣布将于 7 月 25 日（美国时间）举行一场关于 HomePod 的在线问答活动，届时用户将有机会向苹果的支持专家提问有关 HomePod 的问题。

专家们的在线时间为太平洋时间上午 11 点-下午 3 点，届时将会实时对用户提出的问题进行回答，主题大致如下：

“探索 HomePod 如何成为你的得力助手：如何使用隔开播放 2，打造一套立体声音响、个性化你的设置、向 Siri 提问等等。活动期间，苹果 HomePod 专家将会帮助你更好地了解你的 HomePod。”

如果你想参加这次的活动，可以前往苹果支持社区中的 HomePod 社区，如果你想要提问的话则需要创建一个 Apple ID 账户，然后点击社区页面右上角的“创建帖子”> “讨论”按钮。

此前苹果的专家们也会在苹果支持社区偶尔回答 HomePod 的问题，但如果想要更快速地获取答案，那就参加这次的线上活动吧。

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