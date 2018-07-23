新款MBP无法在逻辑板出现故障时恢复数据

苹果已经将 13 英寸和 15 英寸机型的逻辑板上的数据恢复接口移除。

2016 年，当苹果推出首款带有 Touch Bar 的 MacBook Pro 时，iFixit 发现，这款笔记本装有不可拆卸的固态硬盘，并与逻辑板相连。这引发了一个担忧，即当逻辑板出现故障时，设备可能无法恢复数据。幸运的是，事实并非如此。





苹果为 2016 年和 2017 年带有 Touch Bar 的 MacBook Pro 提供了一个特殊的数据迁移工具，可以让

和苹果授权服务提供商在逻辑板故障但 SSD 完好无损时恢复用户数据。

该工具本质上是一个小黑匣子，它可以从一个故障的逻辑板传输数据到一台功能正常的 MacBook Pro。这个工具的一端连接到故障逻辑板上的数据恢复端口，而另一端则和一台运行正常的 MacBook Pro 相连。

虽然这个数据迁移工具并不是万无一失的，但当 MacBook Pro 的逻辑板坏掉时，它是恢复设备数据的最后一个便捷选择。但是不幸的是，这个工具似乎不能与最新的 2018 款 MacBook Pro 一起使用。

上周，iFixit 完成了 2018 年 MacBook Pro 的拆解工作，发现苹果已经将 13 英寸和 15 英寸机型的逻辑板上的数据恢复接口移除，这表明用户数据迁移工具已经无法连接。

根据外媒 MacRumors 的报道，多位消息人士称，如果 2018 年款 MacBook Pro 的逻辑板出现故障，数据将无法恢复。如果笔记本仍在运行，可以通过目标磁盘模式启动系统并使用迁移助手将数据转移到另一台 Mac 上。

消息人士称，数据恢复接口之所以被移除，很可能是因为 2018 年 MacBook Pro 机型采用苹果定制的 T2 芯片。苹果内部的 2018 年 MacBook Pro 服务指南也建议技术人员经常提醒用户通过时间机器备份，这似乎是保护设备数据的唯一方法。

另外，MacRumors 还证实，苹果用户数据迁移工具的内部文件并没有更新，以反映 2018 年 MacBook Pro 的使用情况，我们也没有看到其他的解决方案。

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