HomePod OS 12.0 beta将加入多项Siri功能

最重要的一点是，HomePod 对多个定时器的支持显然已经准备就绪。

此前有消息称，苹果公司已经为内部员工和部分 Apple Store 工作人员提供了一个 HomePod 的测试版本。而根据 iGeneration 的最新报道，HomePod OS 12.0 测试版预计将于今年秋季与 iOS 12 一同发布，这个 beta 将在 HomePod 上加入几个主要的 Siri 新功能。





据报道，HomePod OS 12.0 beta 将允许用户通过 HomePod 拨打和接听电话，还可以通过 Siri 语音指令找到 iPhone。最重要的一点是，HomePod 对多个定时器的支持显然已经准备就绪。

在 HomePod 最初发布的时候，用户并不能通过这个智能扬声器给别人拨打电话，用户必须在他们的手机上拨打电话，然后将音频输出切换到 HomePod。同样，如果有人打你的电话，HomePod 也不会响。用户必须拿起他们的 iPhone 接听，再将音频切换到 HomePod。

报告说，HomePod 即将支持电话功能，目前已经进入测试阶段。除了拨号和接听来电之外，用户还可以通过 HomePod 收听语音信箱并查找通话记录。当然，苹果还没有公开承诺过任何这方面的事情，最终的时间也不得而知。Beta 版本中的一些特性也可能会在正式版本中被移除。

随着秋季软件的更新，HomePod OS 12.0 将允许用户通过 Siri 找到自己的 iPhone (或其他任何设备)。另一个新增功能是，家庭应用将包含一个“修复 Wi-Fi”按钮(确切的命名还不确定)。点击这个按钮，HomePod 就可以连接到与配对的 iPhone 相同的 Wi-Fi 网络，这在以前是不可能的。事实上，使用当前的 HomePod 固件，用户甚至不知道他们连接到什么 SSID。

这个报告中包含的最大的新闻是这个 beta 据说将会支持多个计时器，因此用户可以同时运行多个计时器，这是亚马逊 Echo 最吸引人的地方之一。例如，你可以设定一个名为“蛋糕”的 60 分钟计时器和一个名为“饼干”的 10 分钟计时器同时运行。然后，你可以向 Siri 询问特定计时器的状态。目前还不知道 HomePod beta 的具体内容，发布说明只说了“多重命名计时器”。

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