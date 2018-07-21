“不同凡想”制作人: 乔布斯创新精神还在苹果

塞格尔与乔布斯一起工作了 12 年，帮助推广苹果改变行业的产品。

苹果 1997 年的“Think Different（不同凡想）”广告可以说是广告史上的一个经典成功案例。日前，这个广告的幕后制作人肯·塞格尔（Ken Segall）在接受采访时表示，乔布斯的影响力将继续帮助苹果创新。





肯·塞格尔(左二)和史蒂夫·乔布斯(右二)

塞格尔在接受《韩国先驱报》采访的时候讲述了乔布斯和他的工作，以及与苹果有关的各种话题。塞格尔与乔布斯一起工作了 12 年，帮助推广苹果改变行业的产品，包括“Think Different”广告。他认为，苹果在库克的领导下仍然保持创新。

“史蒂夫非常独特，永远不会被取代，所以苹果不可能保持原样，”塞格尔说，“但我认为他的价值仍然在那里，有才华的人也在那里，所以一切都在向前发展。我真的认为创新的步伐是一样的。”虽然塞格尔以创造突破性产品而闻名，但他表示，苹果的成功并非源于此类工作。“苹果的创新不是要成为世界上第一个推出新产品类别的公司，”他声称。

当被问及苹果和竞争对手三星时，塞格尔指出两家公司的理念不同，但在某些方面相似。在谈到两家公司长达 7 年的专利诉讼时，塞格尔认为两家公司在制造设备时都“借鉴”了其他公司的元素。他说：“三星肯定借鉴了苹果的想法，但同时苹果也从其他人那里借鉴了很多想法，我想这是一个法律问题。”

最后，塞格尔还提出，智能手机领域已经没有太多的创新空间，它与计算机市场的变化类似。Siri 等数字助理和其他基于语音的应用程序则仍有一些创新空间。根据塞格尔的说法，智能手机是非常成熟的产品，消费者不应期望在创新方面出现“巨大飞跃”。他说，随着社会逐渐采用可穿戴技术，智能手机未来可能会更多地成为一种日常用品。

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