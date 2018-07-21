为什么苹果现在需要推出可折叠的iPhone？

可折叠的 iPhone 可能是一场赌博，但它的回报将是巨大的。

苹果的旗舰智能手机仍在继续主导着市场，而随着今年秋季新机型的推出，苹果在智能手机市场的主导地位将进一步巩固。但是，当苹果享受着他们破纪录的成功时，人们不禁想知道接下来会发生什么？





老实说，这个问题只有一个答案，那就是可折叠的 iPhone。但是，为什么苹果现在要推出可折叠的 iPhone 呢？

在这一点上，苹果需要往前迈步，去追求“next big thing”。近几年来，我们已经听到了不少关于开发可折叠手机的计划，但随着时间的流逝，我们还没有看到任何这类产品的出现，至少苹果没有。

可折叠手机可能很快就会亮相，但是三星将领先于苹果。根据《华尔街日报》此前的报道，三星预计将于 2019 年初发布其 Galaxy X，这是该公司自 2011 年以来一直在开发的一款可折叠手机。

毫无疑问，苹果现在拥有一个成功的模式。即使在专家预测了所谓的“iPhone 疲劳”之后，他们仍在继续赚钱。但除此之外，苹果还需要一些新的东西。随着竞争进入了未知的领域，现在是该公司重新夺回创新地位的时候了。

当然，我们也知道苹果正在努力开发自己的可折叠手机。根据最近公布的一项专利，苹果希望自己的新手机可以像一张纸一样折叠，并具有可折叠电池的功能。虽然这个设计看起来很有希望，但也有一些严重的问题需要解决，主要涉及电池寿命和散热管理。尽管存在这些障碍，苹果似乎仍在朝着正确的方向前进，只是这项正在进行的工作进展得不够迅速。

除了专利之外，还有媒体报道了苹果正在和 LG 合作开发可折叠 OLED 屏幕的消息。苹果的可折叠 iPhone 预计将于2020年发布，比三星 Galaxy X 晚一年。在这个新技术通常都更好的时代，晚一年可能会妨碍苹果可折叠 iPhone 的市场布局。

不过，出了苹果谨慎行事之外，似乎没有其他的理由可以解释为什么该公司不加快这个过程。还有一种可能是，苹果认为可折叠手机不过是一种噱头，因此他们不会全力开发这款设备。

不管怎么说，还是会有不少人对折叠式手机感兴趣。虽然可以肯定地说，苹果已经将软件和人工智能提升到了一个新的高度，但现在是苹果在硬件上做同样的事情的时候了。我们很难对苹果继续提供高质量设备的做法表示抱怨，但是如果苹果打破常规，那将会令人耳目一新。

追求可折叠手机并不意味着他们应该停止生产自己的标志性 iPhone，相反，他们可以同时提供两款手机。与今年晚些时候发布的三款类似机型不同的是，他们可以在升级 iPhone 的基础上推出全新的 iPhone。

拥有一款令人兴奋的新产品可以让苹果重新焕发活力，并摆脱一些批评人士所谓的创造力衰退的说法。更好的是，苹果可以看到更多老用户之外的人升级他们的手机。可折叠的 iPhone 可能是一场赌博，但它的回报将是巨大的。我们希望苹果重新点燃它的创新之火，可折叠的 iPhone 就是实现这一目标的火花。

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