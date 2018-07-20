新款MBP拥有新的雷雳3控制器 但还有遗憾

这款新的控制器并不一定能支持DisplayPort 1.4。

本周早些时候，国外著名的拆解团队 iFixit 拆解了 2018 新款 MacBook Pro，并发现了当中使用了英特尔最新的 JHL7540 雷雳 3（Thunderbolt 3）控制器。这颗新的控制器是今年早些时候发布的，属于 Titan Ridge 家族的一员。





尽管 JHL7540 的规格显示了与英特尔产品数据库中 DisplayPort 1.4 的兼容性，但听起来却不太明确，因为对这一协议的支持也依赖于显卡，而显卡则因 MacBook Pro 的型号而异。

外媒 MacRumors 向苹果进行了求证，以下是获取到的一些信息：

·新款的 15 英寸 Touch Bar 版 MacBook Pro 支持 HBR3 的 DisplayPort，这是 DisplayPort 1.3 和 DisplayPort 1.4 的一种信号标准。苹果表示专门的 Radeon Pro 显卡可以在 60Hz 下驱动多达两个 5K 显示器，每个显示器通过一个流。

·新款的 13 英寸 Touch Bar 版 MacBook Pro 支持 HBR2 的 DisplayPort，这是 DisplayPort 1.2 的一种信号标准。这是 Iris Plus Graphics 655 在这些型号中的限制，因为英特尔的集成 GPU 不支持 DisplayPort 1.4。

这意味着：

新款 15 英寸的 MacBook Pro 理论上支持 DisplayPort 1.4，这是苹果确认了的，但到目前为止，它依然无法驱动一台 8K 的显示器，或许可以使用 VESA 的无损显示流压缩标准，但目前还不清楚这是否可以在未来实现。

新的 13 英寸和 15 英寸型号与上一代 MacBook Pro 具有一样的外接显示器兼容性：15 英寸型号上最多两个 5K 显示器或最多四个 4K 显示器，而 13 英寸型号则是一个 5K 显示器或最多两个 4K 显示器。

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