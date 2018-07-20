年度iPhone摄影奖公布 中国摄影师斩获第二名

IPAA公布了今年的获奖作品 中国摄影师赵华鹏获得了第二名

作为全球范围内影响最大的手机摄影比赛IPPA（iPhone Photography Awards），自从问世就给我们带来了无数震撼人心的照片。而就在最近，IPAA公布了今年的获奖作品，中国摄影师赵华鹏获得了第二名。



今年最高奖项的获得者是孟加拉摄影师 Jashim Salam，他的作品名叫“流离失所（Displaced）”，一群罗兴亚的儿童难民聚集在户外，围坐在一部投影机后观看有关健康和卫生的宣传片。





2017 年 8 月以来，在缅甸西南部与孟加拉国接壤的罗兴亚邦，因叛乱冲突流离失所的数十万难民翻越国境逃到孟加拉。Salam 使用 iPhone 7 拍摄了这张照片。年度摄影师第一名是瑞士的Alexandre Weber，他的作品是“黄与蓝的巴亚纳（Baiana in yellow and blue）”。这张照片是在巴西萨尔瓦多拍摄的，一辆卡车驶过后，穿着传统服饰的女人在工作休息时照看卡车。

中国的赵华鹏以“四目相对”位列第二。赵华鹏说：“我在海边散步时遇到了这个男孩。当我想给他拍张照时，他把抓来的鱼放在了眼前”。

最后，缅甸的Zarni Myo Win的摄影作品“我想玩”获得第三名。一个失去左腿的小男孩正在看着他的小伙伴们踢足球。

正如IPPA网站所公布的那样，今年的获奖作品是从全球140个国家的“上千个参赛作品”中精挑细选的。值得兴奋的是，在今年IPPA58个奖项中，中国获奖的摄影师达到了12位。作为与iPhone同时诞生的IPPA，对参赛作品有严格的要求。参赛者必须使用iPhone、iPad或iPod拍摄，允许使用附加镜头及iOS系统App修图，但不允许使用Photoshop等电脑软件进行处理。IPPA的创始人Kenan Aktulun解释说，“iPhone用户在视觉叙事方面变得非常流利，今年的获奖者在技术上都令人印象深刻，而且非常个人化”。苹果CEO库克也在Twitter上祝贺今年的获奖者：“恭喜今年的IPPA获奖者！一起来看看世界各地的苹果用户用iPhone拍出的优秀作品吧”。

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