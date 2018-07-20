未来Apple Watch将提醒你何时该擦防晒霜

苹果的专利能够在使用者需要重新涂抹防晒霜时提醒他们，这对防止晒伤有极大的帮助。

我们已经报道了一系列关于 Apple Watch 的传闻和专利申请，这些报道暗示着苹果对其可穿戴设备的未来有着更大的野心。苹果不仅探索了各种新的手表设计，包括一款带有圆形显示屏的手表，而且对所谓的模块化“Apple Watch 概念”也很有兴趣，该概念将允许用户把各种特定的配件连接到自己的设备上。





苹果 CEO 库克曾多次暗示，该公司有兴趣开发先进的健康监测工具，并以此为最终目标。理论上，这些工具可以与 Apple Watch 绑定，也可以按需进行无线连接。本周，美国专利和商标局(USPTO)发布了另一项与 Apple Watch 有关的苹果专利，通过该技术，用户可以将 Apple Watch 作为防止晒伤的可靠工具。

苹果的这项“基于光的防护检测”专利最初提交于 2017 年 12 月，它详细介绍了一种技术先进的防晒霜探测器，可以与 Apple Watch 等便携式设备一起使用。专利文献指出，虽然防晒霜的特征是防晒系数(SPF)，但特定产品的功效最终取决于几个因素——比如涂了多少防晒霜，防晒霜的防水阈值，甚至是穿戴者的皮肤敏感性。

从纯粹的技术角度来说，苹果的专利能够在使用者需要重新涂抹防晒霜时提醒他们，这对防止晒伤有极大的帮助。当然，苹果的专利要比单纯的提醒要复杂一些。新专利的焦点是“紫外线和红外探测器”，通过 Apple Watch 的显示屏，用户可以观察到可能缺乏足够保护的区域，并获得何时、何地以及多久涂抹更多防晒霜的通知。

苹果公司解释说，该系统可以在更黑暗的环境中提供更详细的检测，比如有遮挡的室外浴室。利用相机镜头和增强现实，系统能将检测到的任何不受保护的皮肤区域创建成图像或视频，让用户更深入地了解他们皮肤的哪些区域需要注意。

需要提到的是，这仍然是一项专利申请。跟其他苹果专利一样，我们无法确定它会在什么时候进入商业化阶段。外界普遍预计，苹果将在今年秋季推出新款 Apple Watch Series 4，但目前尚不清楚该公司是否计划推出新的 Apple Watch 健康配件。

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