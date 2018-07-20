新MBP键盘的薄膜能防尘？来看看测试结果

内部文件显示，第三代键盘上安装了一层薄膜是为了防止碎片进入蝴蝶机制。

上周，iFixit 在拆解新款 13 英寸 MacBook Pro 时，首次发现了键盘盖下的硅胶薄膜，并提出理论上说，这是为了防止灰尘进入。苹果早在 2016 年就申请了一项防止灰尘、杂质进入的的 MacBook 键盘专利。



苹果公司在一份发给苹果授权服务提供商的内部文件中证实，之所以在 2018 年 MacBook Pro 的第三代键盘上安装了一层“膜”，就是为了“防止碎片进入蝴蝶机制”。





文件中指出，键帽下方有一层膜，防止碎屏进入，更换空格键的过程也与以前的机型有所不同。维修文件和服务食品将在按键配件开始发货时提供。苹果还提到了一个注意事项：小心别把这个硅胶薄膜撕开，否则将需要更换整个外壳。

根据苹果之前的说法，2018 年 MacBook Pro 机型拥有“改进后的第三代键盘，可以更安静地打字”，但许多人怀疑，这层硅胶薄膜的作用实际上是为了防止灰尘、碎片等杂质的“入侵”。

在经历了数年的客户抱怨和几次诉讼之后，苹果公司于上月启动了一项全球服务计划，免费对 2015 年和之后的 MacBook 以及 2016 年、2017 年的 MacBook Pro 键盘进行维修。部分机型的键盘会因为杂质进入而出现按键粘滞、重复和功能不一致等问题。

苹果公司已经证实，第三代键盘将不会在 2016 年和 2017 年的 MacBook Pro 的第二代键盘维修项目中作为替代品，这很可能是由于机身设计的调整。

为了让我们更好地了解 2018 年新机型中包含的第三代蝴蝶键盘，以及它是如何工作的，iFixit 进行了更深入的研究，将这个新的键盘暴露在各种碎片中进行测试。

首先，iFixit 使用一种发光涂料的粉末对键盘进行了测试，这种涂料会发光，因此 iFixit 能够追踪杂质在哪里以及如何积聚。在 2018 年的 MacBook Pro 键盘上，粉末落在了薄膜的边缘，蝴蝶机制受到了保护。同样的测试也在 2017 年的 MacBook Pro 键盘上进行，但是结果显然比不上第三代键盘。

iFixit 表示，这些杂质被安全地隔离在膜的边缘，使这个机制得到了很好的保护。上一代蝴蝶键盘的按键则没有受到保护，几乎立刻就被发光粉末淹没了。

值得一提的是，在继续添加粉末并进行打字时，这些杂质仍然进入了第三代键盘的蝴蝶开关，当然，在实际使用中，应该没有人会在键盘上被倒了大量杂质的时候继续打字，因此这表明第三代键盘被杂质入侵的可能性很小。另外，在进行沙粒测试时，iFixit 发现，这个薄膜设计并不能百分之百确保按键的安全。

虽然这个硅胶薄膜看起来并不是坚不可摧的，而且正如 iFixit 指出的那样，我们也无法确定这个设计是如何在一段时间内为键盘提供保护，但它仍然比早期版本的蝴蝶键盘提供了更多的保护。

在测试之后，iFixit 对新键盘进行了进一步的拆解，并且解释了为什么苹果在安装新键盘时必须更换整个外壳。键盘上的按键也进行了轻微的改动，厚度为 1.25 毫米，而 2017 年 MacBook Pro 的按键厚度为 1.5 毫米。

空格键经过了重新设计，带有一个很容易从蝴蝶机制中分离出来的键帽，这与以前的型号有所不同，空格键之前更难移除。在 iFixit 的测试中，第三代键盘所有的按键都更容易被移除，也更难被破坏。

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