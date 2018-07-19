13英寸新款MBP已配备4个全速雷雳3接口

现在，用户可以随意选择接口来使用他们的高性能配件产品了。

苹果不久前更新了 Touch Bar 版本的 MacBook Pro，这当中自然包括了 13 英寸的型号。在正式发售之后，苹果也对外公布了更多关于新款 MacBook Pro 的消息。





苹果方面确认，13 英寸 Touch Bar 版的新 MacBook Pro 配备了 4 个全速的 Thunderbolt 3（雷雳 3）接口了。2018 款的新型号搭载了英特尔的第八代 Core i5 或 Core i7 处理器，这两款处理器均可最高支持 16 PCI Express 通道，这足已为 4 个雷雳 3 接口提供足够的带宽，从而实现高达 40Gb/s 的数据传输速度。

2016 款和 2017 款型号的 Touch Bar 版 MacBook Pro 分别配置了英特尔的第六和第七代 Core i5 和 Core i7 处理器，它们最高支持 12 PCI Express 通道，因此只能让左侧的两个雷雳 3 接口实现全速，而右侧的两个雷雳 3 则受到了带宽的限制。

现在，用户可以随意选择接口来使用他们的高性能配件产品了。需要注意的是，15 英寸的 Touch Bar 版 MacBook Pro 一直都拥有 4 个全速的雷雳 3 接口，而非 Touch Bar 版的 13 英寸 MacBook Pro 则只有两个雷雳 3 接口，但都是全速的。

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