苹果修改了第一款Retina MBP的“过时”期限

目前，苹果已经将这款设备的“过时”日期修改为 2018 年 12 月 31 日。

本月早些时候，威锋网曾经报道过一则关于第一款配备 Retina 显示屏的 MacBook Pro 已经“过时”的消息，但是最新消息称，这是苹果内部犯的一个错误。





苹果此前表示，MacBook Pro（视网膜显示屏，2012 年中）将根据不同地区正式归类为“过时产品”，截止日期为 2018 年 6 月 30 日。这意味着 Apple Store 和苹果授权服务提供商将不再为这款设备提供服务。

不过，在本周发给 Apple Store 和苹果授权服务提供商的一份通知中，苹果表示，该公司在 6 月 30 日错误地将 MacBook Pro（视网膜显示屏，2012 年中）归类为过时产品，并将日期修改为 2018 年 12 月 31 日。苹果公司目前尚未将这款笔记本从其面向公众的过时产品和停产产品列表中移除。

根据苹果官方网站的描述，过时产品是指已经停止生产 5 到 7 年时间的产品。苹果公司已停止对过时产品提供硬件服务。这意味着，苹果和苹果授权的服务提供商不再有义务为这款笔记本电脑提供硬件服务或替换部件，除了加州和土耳其(在法律要求下)。

当然，如果你有一台 2012 年的 MacBook Pro，而且它不幸出现了一些硬件问题，你还可以考虑按照 iFixit 提供的 DIY 维修指南来进行操作，不过这需要一定的动手能力，或者你也可以寻求第三方专业人士的帮助。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。