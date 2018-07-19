新MBP外接屏幕支持True Tone 但有个前提

True Tone 能根据环境光的色温来自动调节白平衡，让用户实现更自然的观感。

继最新的 iPhone 和 iPad Pro 之后，苹果在最新的 MacBook Pro 上也使用了 True Tone 原彩显示技术。它能根据环境光的色温来自动调节白平衡，让用户实现更自然的观感。





这项 True Tone 技术与 Night Shift 类似，但是更动态，能够不断适应周围环境。举个例子，如果你站在一个灯光昏暗的房间里，房间里有白炽灯泡，显示屏就会变得越来越温暖，越来越黄。如果你在阴天站在外面，显示器会显得更冷更蓝。

此前我们已经报道过，True Tone 技术也可以延伸到苹果的 Thunderbolt 显示屏，以及 LG UltraFine 4K 和 5K 显示屏。但是这种延伸有个前提，那就是 2018 款 MacBook Pro 的盖子是打开的。

外媒 MacRumors 在测试之后表示，尽管苹果没有直接证实这一点，但是他们发现，在 2018 款 MacBook Pro 的显示屏幕关闭的情况下，True Tone 并不能在外接显示器上工作。

苹果公司表示，新款 MacBook Pro 配备了多通道环境光传感器，它与 FaceTime 高清摄像头相邻，可以对亮度和色温进行评估，而前一代 MacBook Pro 机型的环境光传感器只能对亮度进行评估，这表明，旧机型即使通过未来的软件更新，也不能启用 True Tone。

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