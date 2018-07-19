iOS用户比Android用户更愿意在应用上花钱

iOS 和 Android 用户真正的区别在于付费应用和订阅的数量。

本周早些时候，一份调查报告显示，尽管谷歌 Play 商店的应用下载量远远超过苹果 App Store，但是后者的收入几乎是前者的两倍。现在，来自 Creative Strategies 的新研究深入探究了消费者对 App Store 的看法和消费方式。





首先也是最重要的是，这项在 800 名美国智能手机用户中进行的研究显示，20% 的 iOS 用户“每天浏览 App Store”。此外，还有 32% 的人表示他们每周都会浏览它。相比之下，每天浏览谷歌 Play Store 的用户占 9%，每周浏览的用户占 21%。

根据这项调查，或许有些令人惊讶的是，App Store 的内置搜索功能并不是所有用户都喜欢的。只有 16% 的 App Store 用户表示，他们将内置搜索功能作为查找应用程序的主要方式。作为对比，使用内置搜索功能的 Android 用户比例为 18%。此外，35% 的 iOS 用户表示，他们“偶尔”使用搜索，但通常依赖谷歌等互联网搜索来寻找他们需要的应用，这部分用户认为互联网搜索会带来更好的结果。

在决定购买哪款应用时，38% 的 iOS 用户表示，他们更依赖于应用提供的功能，而不是评论。与此同时，44% 的 Android 用户认为评论是他们决策过程的重中之重。有趣的是，当涉及到付费应用时，iOS 用户和 Android 用户考虑的第一因素都是价格。换句话说，如果应用的价格已经超出了用户认为的合适价格，那么优秀的评论、特性列表、屏幕截图和应用描述都将不那么重要。

最后，这项研究还试图找出 iOS 和 Android 用户在消费习惯上的差异。在广告方面，46% 的 iOS 用户表示他们会通过应用内购买来删除广告，而 38% 的 Android 用户表示会这样做。

iOS 用户和 Android 用户都不反对应用内购买，56% 的 iOS 用户和 64% 的 Android 用户表示，他们“不觉得自己被骗去应用内购买或订阅”。不过，用户普遍对订阅表示担忧。54% 的 iOS 用户表示，他们更喜欢一次性付费，47% 的安卓用户表示赞同。

然而，真正的区别在于付费应用和订阅的数量。在参与调查的 iOS 用户中，有 45% 的人声称自己拥有 5 个或更多的付费应用或订阅，而同样这么说的 Android 用户只有 19%。

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