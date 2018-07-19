苹果iPhone御用 康宁第六代大猩猩玻璃发布

能经受15次从1米高度跌落，几经跌落，坚韧如初，新一代iPhone有望首发。

7 月 19 日，今天康宁公司正式发布了全新的、突破性的玻璃产品：康宁第六代大猩猩玻璃（Corning Gorilla Glass 6）。官方宣称，第六代大猩猩玻璃是康宁“迄今为止最为耐用的一款盖板玻璃”，使用此盖板玻璃的手机“几经跌落，仍可坚韧如初”。





康宁第六代大猩猩玻璃是在第五代大猩猩玻璃的基础上，进行了跌落高度方面的改进，最重要的是，新一代产品能经受住多次跌落。康宁方面表示，第六代大猩猩玻璃的升级主要体现在两大方面，一是“耐久度的提升”，二是更能“紧跟现代设备设计的节奏”。耐久度的提升方面，第六代大猩猩玻璃进一步提升盖板玻璃的耐久性，为了应对多次跌落的挑战康宁开发了全新的材料。这是一种全新的、得到化学强化的玻璃组份，相较于第五代大猩猩玻璃拥有更高的表层压应力，而随着表层压应力的增强，进一步提升抗损性能，玻璃在多次跌落中的平均完好率也将相应提高。康宁官方宣传称，在实验室测试中，，比第五代大猩猩玻璃的表现翻倍。并且在相同的测试条件下，其它竞品玻璃，例如钠钙玻璃和铝硅玻璃等，在首次跌落时就出现损坏。至于在更上设计节奏方面，康宁大猩猩玻璃营销与创新产品分部副总裁 Scott Forester表示：“除解决跌落高度和跌落频率的问题外，全新的第六代大猩猩玻璃还满足现代设计的要求，即至少 85% 的外壳采用玻璃设计。”随着尺寸、面积均不断变大的全面屏手机的流行，如 iPhone X，越来越多的手机也转而采用玻璃后盖的设计，毕竟更适用于新功能和应用，包括增加无线充电技术，缩小屏幕边框，定制化玻璃后盖特色等。康宁称，第六代大猩猩玻璃凭借着，均可帮助实现这些新的设计趋势。

目前，全世界有超过 60 亿设备使用来自康宁的大猩猩玻璃，与之合作的主流设备制造商超过 45 家，其中就包括苹果，可以说康宁一直是苹果的长期供应商，在苹果的大量产品线中使用了康宁大猩猩玻璃，例如去年发布的双面玻璃设计的 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。关键是，康宁甚至是苹果“Advanced Manufacturing Fund”(先进制造基金)的第一个捐助者，最初获得了 2 亿美元投资用于研发新玻璃和加工设备。因此，第六代大猩猩玻璃必然会在未来进入到 iPhone 产品线中，甚至可能会是 2018 年发布的新一代 iPhone，但具体日程仍取决于苹果和康宁。不过，康宁表示，“多个手机制造商正在对康宁第六代大猩猩玻璃进行测评，预计将在随后数月内进入市场”。因此，如果苹果早就是测评中的医院，那么下一代 iPhone 率先用上第六代大猩猩玻璃不是不可能，毕竟随着屏幕的增大以及双玻璃设计的回归，iPhone 被批评不够坚硬的情况不少。

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