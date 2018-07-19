苹果发布 iOS 12 系统第三个公开测试版

具体更新内容未知，不过iOS任何一个beta测试版都存在各种未知 BUG。

7 月 19 日消息 今天凌晨，苹果正式发布了 iOS 12 操作系统的第三个公开测试版本（Public Beta）。这一次公测版距离上一次刚好过了两周时间，其实昨天凌晨苹果也才发布 iOS 12 操作系统的第四个开发者测试版，两个不同对象的版本发布时间刚好相隔一天。





其实 iOS 12 Public Beta 3 公测版那么快到来一点也不令人意外，因为一般上一个开发者测试版发布之后，下一个公开测试的版本很快也会随之而来。如果你是已参与苹果“Beta 版软件计划”的公测成员，或安装了正确的配置文件，相信现在已经可以收到更新推送提醒了，直接在设置中的“软件更新”界面进行 OTA 升级即可。目前暂时不清楚 iOS 12 Public Beta 3 带来哪些改进，正常来说应该包含对常规 BUG 的修复和性能改进。昨晚发布的 b4 开发者测试版同样如此，不过苹果确认了 b4 开发者测试版的一些问题，例如屏幕时间数据无法设备之间同步、App Store 第一次下载出错和 Siri 捷径无法正常工作等，同时 iPhone X 的手机信号状态栏在锁定屏幕或主屏幕上可能显示不准确。

总之，测试版始终是测试版，一些相对上一个测试版在细节上的改进，尤其是界面和功能有无细微调整，是否更稳定流畅或省电等，还需用户深入体验才能挖掘出来。需要注意的是，无论是公测版还是开发者测试版，只要是测试版通常就会存在各种未知情况，运行效果可能远不如正式版那样理想，而且有 BUG 也是很正常的想象，甚至可能还会出现极不稳定或丢失数据的情况。因此，是否需要升级谨慎考虑，而是否值得尝鲜全凭个人意愿。不过，如果你现在真的很想要体验 iOS 12 公测版，可以登录苹果苹果“ Beta 版软件计划 ”测试网站，该网站可以将自己的设备注册为 iOS、macOS 和 tvOS 公开测试版的测试机。当然了，在安装任何测试版之前，一定要通过 iTunes 创建完整的备份，或 iCloud 云备份，最好测试机不是主力机。

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