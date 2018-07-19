美国市场安卓仍为王 但苹果iOS设备提升明显

CIRP报告显示，虽然安卓还是当地的王者，但iOS设备在忠诚度上更加稳固。

Android 长期霸占全球市场地位，相信这已经是不争的事实。不过，根据一份最新的研究报告了解，2018 年 6 月份，苹果在智能手机市场的地位改善明显，尤其是在自家大本营美国，目前苹果的市场地位已经与老竞争对手三星不相上下。





7 月 17 日，专注消费者消费情况调研的机构 CIRP 发布了新的报告，这份截止今年 6 月份的报告显示，美国智能手机市场 iOS 的份额改善明显，在过去一个季度里 iOS 新设备激活量市场份额上升到了 36%。当然，Android 阵营还是霸主，市场份额达 63%。CIRP 合伙人兼联合创始人乔希•洛维茨(Josh Lowitz)表示:“上个季度，苹果 iOS 设备在激活量方面相对于一年前有所提高，这与去年的趋势相反，当时苹果的份额相对于 2017 年同一季度有所下降。因此正如我们所看到的，消费者对苹果操作系统越来越忠诚。”

洛维茨还表示，当前市场份额比较趋于稳定，Android 阵营份额占比大约三分之二，而 iOS 则占据三分之一。不过，苹果 iOS 的市场份额在前几个季度仍有所波动，例如去年 9 月跌至低点，然后 12 月又在随着季节性销量推动回升至 18 个月来的高点。今年 2 月份，苹果发布了有史以来最好的一份财报，由于恰逢假日购物季，尽管 iPhone 的销量同比下降了 1.2%，具体销量大概为 7730 万部，但是受到高价 iPhone X 强劲表现的推动，iPhone 的平均售价高达 796.42 美元，正好抵消了销量下滑造成的影响。另外，在单独品牌忠诚度方面，今年第二季度苹果 iOS 设备在美国市场的份额再度增加，设备激活量达到 36% 的份额。而上一个季度，三星由于新旗舰发售，从 iPhone 手中夺得市场领先地位，当时拿下了 36% 的市场份额。

乔希•洛维茨预计，美国智能手机市场接下来将主要以苹果和三星为首，因为过去一年时间里，LG 和摩托罗拉等规模较小的厂商市场份额有所下降，预计未来几个月这种趋势还将继续下去。很显然，今年秋季苹果将发布新一代 iPhone，届时 iOS 设备激活了还将大增。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。