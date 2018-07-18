新iPhone将配18W USB-C充电器: 不单独卖

新的 18W USB-C 快速充电器将会在新款 iPhone 上使用，但它不会在一开始就单独销售。

上个月的一份报告显示，苹果今年将首次将 USB-C 充电线与 iPhone 捆绑在一起，其中包括 USB-C 充电器。现在，Macotakara 报道说，新的 18W USB-C 快速充电器将会在新款 iPhone 上使用，但它不会在一开始就单独销售。





该报告解释说，18W USB-C 快速充电器今年将会出现在新款 iPhone 的包装盒里，但早期将出现供应限制。因此，这个新的充电器最初只能与新 iPhone 捆绑销售，而不能像其他苹果充电器那样单独销售。根据 Macotakara 的说法，生产线将“满负荷运转”，但是只生产为 2018 年新款 iPhone 提供的 18W USB-C 充电器。

值得一提的是，该报告还指出，第三方可能会从 2018 年开始利用一种新的 Lightning 芯片“C48B”，因为苹果可能会在 2018 年末将该技术加入其 MFi 认证项目。

本月早些时候，充电头网曾经曝出了据说是苹果新的 18W USB-C 充电器的图片。该充电器看起来比目前的 5W 充电器更轻薄，也比 iPad 附带的 12W 充电器小。

目前，iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 都支持 USB-C 快速充电，但苹果仍然提供了一个标准 USB-A 充电器。这款新的 18W 充电器将为 2018 年的 iPhone 提供开箱即用的快速充电体验。

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