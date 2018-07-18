台湾第二家Apple Store？可能在信义区

台湾第一家Apple Store则位于101大厦。

去年 6 月苹果在台北的 101 大厦开设了台湾地区的第一家 Apple Store，该店有 130 多名员工为顾客提供服务。今天有新的照片显示，台湾地区的第二家 Apple Store 似乎也在准备中了。





这些照片来源于当地的论坛，照片显示苹果在台湾的第二家官方商店位于台北信义区商圈-远东信义购物中心。而从这些曝光的照片来看，这家 Apple Store 将会采用曲面玻璃墙的设计，风格类似于美国密歇根大道的 Apple Store，而在内部结构方面，则和 Apple Park 的访客中心类似。总的来说，这家新店都采用了苹果零售店最新一代的设计语言。

早在 2016 年，远东集团的主席就曾声称苹果将会在此处打造 Apple Store，该主席早在 2003 年就赢得了该地块的竞标，不过直到最近这里才开始动工建设。

如果消息属实的话，这家新店不仅会成为苹果在台湾的第二家官方零售店，而且还是台北信义区的第二家。自 2004 年台北 101 大厦开放以来，该地区已迅速成长为台湾的金融和商业中心。

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