台湾第二家Apple Store？可能在信义区

2018-07-18 23:08:09
小熊蓝斯
威锋网
加载中...

台湾第一家Apple Store则位于101大厦。

去年 6 月苹果在台北的 101 大厦开设了台湾地区的第一家 Apple Store，该店有 130 多名员工为顾客提供服务。今天有新的照片显示，台湾地区的第二家 Apple Store 似乎也在准备中了。


这些照片来源于当地的论坛，照片显示苹果在台湾的第二家官方商店位于台北信义区商圈-远东信义购物中心。而从这些曝光的照片来看，这家 Apple Store 将会采用曲面玻璃墙的设计，风格类似于美国密歇根大道的 Apple Store，而在内部结构方面，则和 Apple Park 的访客中心类似。总的来说，这家新店都采用了苹果零售店最新一代的设计语言。


 


早在 2016 年，远东集团的主席就曾声称苹果将会在此处打造 Apple Store，该主席早在 2003 年就赢得了该地块的竞标，不过直到最近这里才开始动工建设。


如果消息属实的话，这家新店不仅会成为苹果在台湾的第二家官方零售店，而且还是台北信义区的第二家。自 2004 年台北 101 大厦开放以来，该地区已迅速成长为台湾的金融和商业中心。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号 丨 粤ICP备07011435号-10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利