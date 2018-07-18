迪士尼给游客们推出了一款排队专用AR手游

大家不妨畅想一下，以后我们去游乐园的经历能有多么丰富而神奇。

迪士尼主题乐园是一个梦想般的世界，每个人来到这里都能找到属于自己的童话和冒险，不过对于经常人满为患的迪士尼乐园，排长队是免不了的事，几乎所有的热门项目都要排队等候，有的甚至得排好几个小时……



怎么办呢？为了让你排队的时候不那么无聊，迪士尼正在尝试推行一款反向增强现实 Reverse AR 手机应用，该应用名为 Play Disney Parks，已经在 iOS 和 Android 免费上架，中区提供下载。







Play Disney Parks 只能在迪士尼乐园里玩，而且只能在排队的时候玩到，这是它和 Pokemon GO 等 AR 游戏完全不同的地方。手机安装之后，你可以在迪士尼里排队时借助手机摄像头来激活现实世界中隐藏的 AR 元素，比如在排队等候乘坐太空飞船时，你可以看见火箭飞过你的头顶，以及排队沿路街边摆设里，突然出现和平常不一样的奇妙变化等等。



迪士尼为游戏设计了位置跟踪和蓝牙信标等一系列组合技术，使得当你进入迪士尼乐园后，游戏能够分辨出你在哪里，以及你移动的速度，甚至能通过排队时队伍移动的速度，调整游戏的玩法。



不过既然来到的迪士尼，怎么可能把时间花在埋头玩手机上。那我和家人来迪士尼的意义何在？



迪士尼也充分想到了这一点。于是他们把这个游戏设计成家庭成员互动才可以玩，你需要分享你的信息甚至传递你的手机，让周围的家人朋友一起完成任务，这样就不会忽视你的伴侣和孩子。



游戏的线索可能隐藏在你排队附近的墙壁上，灯柱上等等，迫使你去观察周围的世界，并且和身边的人一起交流。排队等待时间也可以改变你的游戏体验。由于信标传感器知道玩家的位置，当队列很长的时候，游戏玩法会扩展，队列移动很快的时候，游戏任务会随之缩短。所以无论你是等待 20 分钟还是两个小时（害怕），你都不会沉浸在手机里出不来。







目前，只有极少数迪士尼乐园和少数游乐设施开放反向 AR 玩法，比如加州迪士尼乐园度假区的两个公园以及佛罗里达州沃尔特迪斯尼世界的四个公园，而且每个公园的玩法各不相同，还会随着一些特别活动而更新。迪士尼方面表示，希望这种玩法日后能扩展到全球范围，并且在全公园里增加更多游戏任务和寻宝活动。



这听起来确实可以阻止现代人出门游玩还要不停拿起手机刷社交帖的习惯，AR 正在改变我们与现实世界的交互方式，本身就是一场“大游戏”的主题公园非常适合这种全新互动，大家不妨畅想一下，以后我们去游乐园的经历能有多么丰富而神奇。

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