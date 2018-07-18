电信天翼云成为内地iCloud云存储服务商

业内目前最大的云计算存储类订单。





今年 2 月 28 日苹果正式将中国区iCloud业务移交云上贵州运营后，由于自建数据中心尚未落成，在过渡期内，云上贵州公司将与国内三大运营商合作，采用租云的方式为苹果 iCloud 提供运营服务。而第一位成功牵手云上贵州的则是中国电信天翼云。



中国电信天翼云与云上贵州已于 6 月底正式签署《基础设施协议》，为 iCloud 提供云存储服务。据悉，该笔签约是业内目前最大的云计算存储类订单。



云上贵州方面透露信息显示，苹果中国数据中心投资金额将达 10 亿美元，占地 1000 亩，将分两期建设，预计 2020 年初可投入使用。届时，中国大陆 iCloud 用户的所有数据将由海外迁至云上贵州公司运营的数据中心。而在过渡期，云上贵州公司将与国内三大运营商合作，采用租云的方式，为苹果 iCloud 提供运营服务。







此次签约协议涉及到的重磅产品是中国电信完全自主研发（不基于任何开源的分布式存储）的“天翼云”对象存储 OOS。实际上早在 2015 年，OOS v5.0 就已经实现了“跨区域复制”这一业内领先的能力。目前 OOS 已经升级到 v6.1，并已经在全国 20 多个城市大规模商用。



此前，由于 iCloud 服务在中国没有数据中心，用户访问 iCloud，需连接到苹果位于美国贝卡莱罗纳州的数据中心之后，再跳转回中国，由此产生了各种网络延迟、超时和无法访问的状况。此次云上贵州与中国电信合作，借助骨干网络资源优势，通过中国电信“国家存储网络”，用户可实现就近访问和读写数据，iCloud 访问、同步速度更快，体验将大幅提升。



同时，不排除未来苹果下调内地 iCloud 相关服务费用的可能。

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