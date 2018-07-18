新一代MacBook Pro顶配性能竟被散热拖累？

最贵的顶配版可能因散热不足导致降频，导致我伸向钱包的手又百感交集的收了回去……

苹果最新发布的 2018 年 MacBook Pro 15 英寸顶配版直接上 Intel Core i9 处理器，主频 2.9GHz，对于这次 CPU 更新大家都是期盼多时，所以即便价格相当的情怀（顶配价格近 5 万元）还是有很多用户希望一次到位选购最好的配置，当然，如果你还想继续往上升级，还可以加钱升级至 Turbo Boost 最高达 4.8GHz 的 i9 版本。







在苹果公布新款 MacBook Pro 顶配搭载 i9 处理器的同时，也有很多果粉们讨论到了散热问题，众所周知 MacBook Pro 系列轻薄、体积小、内部空间小而设计紧凑，发热大一直是难以避免的问题，如今提升到 i9 处理器，它的散热跟得上吗？



国外 YouTube 用户 Dave Lee 今天分享了一段视频，视频中他测试了新款顶配 MacBook Pro 的散热能力，他认为，至少目前阶段，苹果没有为 Intel Core i9 设计更好的散热功能，而处理器因为散热被严重限速，建议大家谨慎购买顶配版。



根据他的测试，在运行 Adobe Premiere Pro 时，Intel Core i9 处理器处理器甚至智能保持在 2.2GHz，连 2.9GHz 都不能达到，至于睿频那就更不用想了。哪怕处理器再强大，它的潜能都局限在了这个机箱里，除非苹果能设计出更好的散热器和风扇模块，否则 MacBook Pro 随着内部配置升级，都要面临发热严重而降频的尴尬场景。



Dave Lee 还分享了一些 Premiere Pro 渲染时间数据，搭载 Core i9 处理器的 2018 款 15 寸 MacBook Pro 性能还不如 2017 款搭载了 Core i7 的 MacBook Pro。2018 款 15寸 MacBook Pro 渲染时间需要 39 分钟，2017 款只需 35 分钟。虽然 Premiere Pro 没有专门为 macOS 优化，但这个差距还是很明显的。







Dave Lee 将 2018 款 MacBook Pro 放入冰箱，再次进行了测试，这次 2018 款 MacBook Pro 的 Core i9 处理器的性能非常好，只用了 27 分钟就完成了渲染。2018 款 i9 MacBook Pro 这种限速让人无法接受，专业用户将受到很大影响。



这个来自网友的测试可能并不全面，严重发热的降频对于便携式设备来说也是正常的保护手段，所以 Dave Lee 的视频尚不能用于鲁莽地得出结论，不过他提出的关于 MacBook Pro 系列应该随性能升级同时升级一下散热模块，以及苹果应该为 i9 处理器（包括以后更新的CPU）做出优化的建议倒是比较可取的。目前尚未清楚苹果会对此问题做出怎样的回应，我们将继续为大家关注 2018 款 MacBook Pro 的更多消息。

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