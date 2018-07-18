针对iPhone 7麦克风问题的免费维修已终止

2018-07-18 10:24:28
陈知心
威锋网
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这个问题并没有得到解决，目前还不清楚苹果为什么要终止这项服务。

根据外媒 MacRumors 的报道，苹果公司已经停止了对存在麦克风问题的 iPhone 7 设备的保外免费维修计划。这个问题会影响到运行 iOS 11.3 或更新系统的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。用户在打电话或进行 FaceTime 通话时，对方可能无法听到声音，有时还会在 iPhone 屏幕上看到一个灰色的扬声器按钮。


这一问题和维修计划最初是在 5 月份发给天才吧 员工和苹果授权服务提供商的一份内部文件中披露的。尽管苹果尚未公开承认这一问题，但支持文件的存在表明该公司已经意识到了这一点。该文件指导技术人员如何诊断设备，并给出了可能减轻或解决问题的方案。它还告诉技术人员，即使受影响的设备超出了保修期，也可以破例免费维修。

不过，这项从来都不是正式的、全面的维修计划已经结束了。多位消息人士表示，这份内部文件已经被删除，这意味着苹果的维修技术人员将不会再继续为遇到麦克风问题的 iPhone 7 用户提供免费服务。

虽然这个漏洞不是特别普遍，但是部分 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 用户仍然受到它的影响。MacRumors 网站表示，苹果方面的问题还没有得到解决，目前还不清楚苹果为什么要终止这项服务。当然，如果你有一部 iPhone 7 或 iPhone 7 Plus，并且在保修期内遇到了上面提到的故障，那么你仍然可以获得免费维修服务。

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