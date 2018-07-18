12英寸MacBook将迎来升级：芯片细节曝光
2018-07-18 09:59:38
陈知心
威锋网
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新机型可能会使用英特尔的第八代 14nm++ Y 系列 Amber Lake 芯片。
苹果的 12 英寸 MacBook 系列预计将在 2018 年获得更新，新机型可能会使用英特尔即将推出的第八代 14nm++ Y 系列 Amber Lake 芯片。
根据外媒 MacRumors 的报道，有网友最近在戴尔的智利和罗马尼亚网站 NextLab501 上发现了相关细节：适用于 12 英寸 MacBook 的芯片包括 1.1GHz 酷睿 m3-8100Y、1.3GHz 酷睿 i5-8200Y 和 1.5GHz 酷睿 i7-8500Y。
酷睿 m3 – 8100Y
- 1.1 GHz - 主频
- 2.7 GHz - 双核睿频
- 3.4 GHz - 单核睿频
酷睿 i5 – 8200Y
- 1.3 GHz - 主频
- 3.2 GHz - 双核睿频
- 3.9 GHz - 单核睿频
酷睿 i7 – 8500Y
- 1.5 GHz - 主频
- 3.6 GHz - 双核睿频
- 4.2 GHz - 单核睿频
与第七代 Kaby Lake 处理器相比，新的 Amber Lake 处理器在速度方面有了显著提高。作为对比，Kaby Lake 三款芯片的主频为 1.2GHz、1.3GHz 和 1.4GHz，最高睿频分别为 3.0GHz、3.2GHz 和 3.6GHz。
所有的芯片都使用了英特尔的 UHD 620 集成显卡，对于 12 英寸 MacBook 来说，这将是一次完美的升级。遗憾的是，我们还无法确定苹果会在何时发布更新。不过，苹果可能会在 9 月份发布新 iPhone，然后在 10 月的发布会上推出新款 MacBook，也不排除不举行发布会的可能。
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