苹果发布macOS Mojave的第三个公测版本

今天的 macOS Mojave 第三个公测版与昨天发布的 beta 4 内容相同。

苹果今天发布了 macOS Mojave 的第三个公开测试版，让非开发人员有机会在正式版本发布前试用这款软件，第二个公测版已经在 10 天之前发布。今天的 macOS Mojave 第三个公测版与昨天发布的 beta 4 内容相同，除此之外，2018 年的 MacBook Pro 机型也可以体验 macOS Mojave 系统了。





已经注册苹果 beta 版软件计划的开发者可以通过 Mac App Store 的软件更新机制下载 macOS Mojave 的测试版。不过，后续的 beta 将通过系统偏好设置中的软件更新图标进行安装。截至目前，我们并未在 macOS Mojave 的第三个公开测试版中发现有新增的特性。

macOS Mojave 的主要新功能是全系统黑暗模式，这为 Mac 用户提供了浏览操作系统的新方式。改进后的 Mac App Store 比以往任何时候都更容易发现优秀的应用。改进后的 Finder 窗口具有图片库视图、侧边栏、快速查找和快速操作，使操作、编辑变得更容易，而桌面堆栈则可以快速整理桌面上的所有文件。

在 macOS Mojave 中，Apple News、股票、家庭和语音备忘录应用已经登陆 Mac，你现在可以在 Mac 上使用 Siri 来控制 HomeKit 产品。iOS 12 的 FaceTime 群聊功能也可以在 Mojave 中使用，它可以让你同时与多达 32 人聊天。

接下来的几个月，我们还将看到更多 macOS Mojave 的测试版本，苹果希望在秋季发布正式版本之前找出漏洞并进行修复。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。