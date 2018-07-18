iOS 12 beta 4改动：解锁才能使用USB配件

不管什么时候，只要 iOS 设备连接电脑或者 USB 配件，都需要输入密码。

苹果公司正在不断完善 iOS 12 系统，让 iPhone 的 Lightning 接口变得更加安全。之所以这么说，是因为苹果在今天凌晨发布的 iOS 12 beta 4 中给这个接口增加了额外的安全防护。





iOS 12 最新测试版的改动是基于 USB 限制模式的，该模式将在 iOS 设备最后一次解锁超过一个小时之后禁用设备的 Lightning 接口。这个 Lightning 接口仍然可以用来充电，但是在设备解锁之前，所有配件都无法使用。

在 iOS 12 的第四个开发者测试版中，不管什么时候，只要 iOS 设备连接电脑或者 USB 配件，都需要输入密码。在做出改动之前，执法机构或者罪犯有一个小时的时间来破解 iOS 设备，而现在，强行破解 iOS 设备将变得更加困难。

而在上周发布的 iOS 11.4.1 系统中，用户可以按五次侧边按钮来手动启用 USB 限制模式，而在最新的 iOS 12 beta 4 中，这样的操作也不再需要了。

苹果公司已经明确表示，他们加入这一安全措施并不仅仅是为了让执法机构的破解工作变得更加困难，而是为了禁止任何人访问不属于自己的手机，毕竟执法部门可以利用的任何安全漏洞都可以被罪犯轻易利用。

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