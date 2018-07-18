苹果已关闭iOS 11.4验证通道：不能降级了

随着 iOS 新版本的发布，苹果公司通常会关闭旧版本的验证通道。

继上周发布了 iOS 11.4.1 更新之后，苹果今天关闭了 iOS 11.4 系统的验证通道。随着 iOS 新版本的发布，苹果公司通常会关闭旧版本的验证通道，这意味着用户将无法从 iOS 11.4.1 降级到 iOS 11.4 系统。





一般来说，苹果这么做是为了确保用户可以升级至最新的 iOS 系统。而最受影响的就是因为新版本用得不习惯或是遇到问题想要降级的用户。

上个星期，iOS 11.4.1 系统正式发布，虽然它不是一个更新幅度较大的版本，但是也确实包含有不少 bug 修复和性能改进。如果没有意外，iOS 11.4.1 很有可能就是 iOS 11 系统的最后更新。

目前，苹果已经将工作重点转移至 iOS 12，该系统于上个月在 WWDC 大会上亮相。就在今天凌晨，苹果还放出了 iOS 12 的第四个开发者测试版，在正式版本到来之前，苹果将会通过各种各样的 beta 来测试 iOS 12，以确保它能在两个月后正式发布。

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