苹果发布iOS 12系统第四个开发者测试版

时隔两周b4终于发布，更行内容未知，不过 iOS 任何一个 beta 测试版都存在各种未知 BUG。

7 月 18 日凌晨，苹果发布了 iOS 12 操作系统的第四个开发者 beta 测试版，上一个开发者测试版发布时间为 7 月 4 日凌晨，时隔刚好两周时间。





如果你是开发者并持有开发者账号，所有操作系统的新 beta 测试版系统的完整固件包已经可以通过苹果开发者中心下载。当然，原本就已经处于开发者测试版状态的设备，若安装了正确的配置文件，也可以通过 OTA 进行系统更新。iOS 12 第四个开发者测试版的 build 版本编号为 16A5327f，而之前第三个测试版的版本编号则为 16A5318d。正如以往，iOS 12 第四个开发者测试版重点同样还是在于对常规 BUG 的修复和性能改进，没有非常明显的新功能改进，所以一些相对第三个开发者测试版在细节上的改进，尤其是界面和功能的细微调整，还需深入体验才能挖掘出来。

根据苹果针对开发者发布的 beta 4 更新日志说明，屏幕时间、App Store 和 Siri 捷径等功能可能会出现某些问题，例如 App Store 在第一次下载 app 时可能不能正常下载。同时，iPhone X 的手机信号状态栏在锁定屏幕或主屏幕上可能显示不准确。而屏幕时间的数据和设置可能无法在设备之间同步，苹果建议通过重启来解决问题。另外，更新日志还提到，当使用 CarPlay 时 Siri 捷径可能无法正常工作，而且 Siri 捷径可能无法从 iCloud 备份中恢复，还可能无法在设备被锁定时正常工作，SiriKit 查询可能被延迟或导致错误消息。无论如何，iOS 任何一个 beta 测试版都如其名所述，一切仍处于测试阶段，大多数情况下运行效果可能不如正式版那样理想，甚至会出现极不稳定或丢失数据的情况，所以如果你的设备是日常使用的主设备，建议不要进行尝鲜。但如果你对 beta 测试很感兴趣，或者这是你的非主力机，最好也在尝鲜之前进行重要数据的备份。

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