三星为iPhone准备LPDDR5内存已成功开发

更快更省电，未来iPhone将采用，10nm工艺，速度达6400Mb/s，电压1.1v。
相信大多数机友对手机的内存参数并不陌生，从去年开始，大多数手机都已经从 LPDDR4 升级到了 LPDDR4X 内存，包括苹果的 iPhone 8 系和 iPhone X。因此很显然，按照命名方式的变更规律，下一代内存就是 LPDDR5。那么，新一代手机内存 LPDDR5 何时到来呢？内存技术大厂三星的官方答案是“快了”。
7 月 17 日，三星官方宣布已成功开发出行业首款 10 纳米 (nm) 等级 8 千兆位 (Gb) LPDDR5 DRAM。这是从 2014 年量产第一款 8Gb LPDDR4，2017 年 12 月量产 16Gb GDDR6 DRAM，以及 2018 年 2 月开发 16Gb DDR5 DRAM 之后，三星的又一高端 DRAM 产品，更快速、更节能。
三星表示，“新开发的 8Gb LPDDR5 代表着低功率移动内存解决方案的一次重大进步。”
LPDDR5 中文名称为“五代低功耗双倍数据率同步动态随机存储器”。根据三星介绍，首先，8Gb LPDDR5 在数据传输速度上显著提升，具有最高可达 6400 Mb/s 的数据传输速度。三星称，得益于传输速度的提高，新款 LPDDR5 每秒可发送 51.2 GB 的数据，约相当于 14 部 1080p 全高清视频文件（每个文件 3.7GB）。
再者，10nm 工艺的 8Gb LPDDR5 的能效更高了。LPDDR5 DRAM 可在两种带宽下工作，其中 6400Mb/s 传输速率时工作电压仅为 1.1v，而在 5500Mb/s 速率下工作电压则为更低的 1.05v。同时，内存“模组”（DRAM 单元中的子单元）的数量从 8 个加倍到 16 个，新的内存可获得更高的速度，同时降低了能耗。
三星表示，“8Gb LPDDR5 还利用极为先进的、速度优化的电路体系结构，来验证和确保芯片的超高速度性能。为了最大限度省电，10nm 等级 LPDDR5 设计为在活跃模式下可降低其电压，以便与对应的应用处理器的工作速度一致，并且还配置了为可避免覆盖值为‘0’的单元。”
另外，LPDDR5 DRAM 还提供了深度睡眠模式”，据称功耗约降低至当前 LPDDR4X DRAM 处于“空闲模式”下功耗的一半。
总的来说，8Gb LPDDR5 DRAM 不仅带宽更高速度更快，是当前旗舰移动设备（LPDDR4X，4266 Mb/s）中所使用移动 DRAM 芯片速度的 1.5 倍，而且功耗最高降低了 30%，在提高移动设备性能的同时还延长了续航时间。
LPDDR5 内存何时生产呢？三星并没有披露具体的量产时间不，仅表示已经完成对原型 8GB LPDDR5 DRAM 封装（由八个 8Gb LPDDR5 芯片组成）的功能测试和验证，所以可能还要等待一定的时间。
考虑到三星是苹果 iPhone 手机内存的供应商之一（其余还有 SK Hynix 海力士和 Micron 美光），未来某一代 iPhone 肯定也会很快采用三星的 LPDDR5 内存，届时 iPhone 内存的速度将更快、更高效，实际体验到的 iPhone 也会性能更快更加省电一些。
当然了，苹果之外的其他旗舰手机也会跟进 LPDDR5 内存，但考虑到新技术打造的移动设备零部件成本通常较高，真正率先采用 LPDDR5 内存的手机产品，要么是三星自家的 Galaxy S 系列，要么就是苹果的 iPhone。不过，至今指定内存标准的 JEDEC 组织至今并未公布 LPPDDR5 甚至是 DDR5 内存的相关规范，所以要等待的时间可能比想象中更久。
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