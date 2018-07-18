三星为iPhone准备LPDDR5内存已成功开发

更快更省电，未来iPhone将采用，10nm工艺，速度达6400Mb/s，电压1.1v。

相信大多数机友对手机的内存参数并不陌生，从去年开始，大多数手机都已经从 LPDDR4 升级到了 LPDDR4X 内存，包括苹果的 iPhone 8 系和 iPhone X。因此很显然，按照命名方式的变更规律，下一代内存就是 LPDDR5。那么，新一代手机内存 LPDDR5 何时到来呢？内存技术大厂三星的官方答案是“快了”。





7 月 17 日，三星官方宣布已成功开发出行业首款 10 纳米 (nm) 等级 8 千兆位 (Gb) LPDDR5 DRAM。这是从 2014 年量产第一款 8Gb LPDDR4，2017 年 12 月量产 16Gb GDDR6 DRAM，以及 2018 年 2 月开发 16Gb DDR5 DRAM 之后，三星的又一高端 DRAM 产品，更快速、更节能。三星表示，“新开发的 8Gb LPDDR5 代表着低功率移动内存解决方案的一次重大进步。”LPDDR5 中文名称为“五代低功耗双倍数据率同步动态随机存储器”。根据三星介绍，首先，8Gb LPDDR5 在数据传输速度上显著提升，具有最高可达 6400 Mb/s 的数据传输速度。三星称，得益于传输速度的提高，新款 LPDDR5 每秒可发送 51.2 GB 的数据，约相当于 14 部 1080p 全高清视频文件（每个文件 3.7GB）。

再者，10nm 工艺的 8Gb LPDDR5 的能效更高了。LPDDR5 DRAM 可在两种带宽下工作，其中 6400Mb/s 传输速率时工作电压仅为 1.1v，而在 5500Mb/s 速率下工作电压则为更低的 1.05v。同时，内存“模组”（DRAM 单元中的子单元）的数量从 8 个加倍到 16 个，新的内存可获得更高的速度，同时降低了能耗。三星表示，“8Gb LPDDR5 还利用极为先进的、速度优化的电路体系结构，来验证和确保芯片的超高速度性能。为了最大限度省电，10nm 等级 LPDDR5 设计为在活跃模式下可降低其电压，以便与对应的应用处理器的工作速度一致，并且还配置了为可避免覆盖值为‘0’的单元。”另外，LPDDR5 DRAM 还提供了深度睡眠模式”，据称功耗约降低至当前 LPDDR4X DRAM 处于“空闲模式”下功耗的一半。总的来说，8Gb LPDDR5 DRAM 不仅带宽更高速度更快，是当前旗舰移动设备（LPDDR4X，4266 Mb/s）中所使用移动 DRAM 芯片速度的 1.5 倍，而且功耗最高降低了 30%，在提高移动设备性能的同时还延长了续航时间。

LPDDR5 内存何时生产呢？三星并没有披露具体的量产时间不，仅表示已经完成对原型 8GB LPDDR5 DRAM 封装（由八个 8Gb LPDDR5 芯片组成）的功能测试和验证，所以可能还要等待一定的时间。考虑到三星是苹果 iPhone 手机内存的供应商之一（其余还有 SK Hynix 海力士和 Micron 美光），未来某一代 iPhone 肯定也会很快采用三星的 LPDDR5 内存，届时 iPhone 内存的速度将更快、更高效，实际体验到的 iPhone 也会性能更快更加省电一些。当然了，苹果之外的其他旗舰手机也会跟进 LPDDR5 内存，但考虑到新技术打造的移动设备零部件成本通常较高，真正率先采用 LPDDR5 内存的手机产品，要么是三星自家的 Galaxy S 系列，要么就是苹果的 iPhone。不过，至今指定内存标准的 JEDEC 组织至今并未公布 LPPDDR5 甚至是 DDR5 内存的相关规范，所以要等待的时间可能比想象中更久。

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