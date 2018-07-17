世界表情日：苹果官网高管头像换成Memoji

你觉得哪个苹果高管的Memoji头像和真人最像呢？
今天（7 月 17 日）是“世界表情符号日（World Emoji Day）”，除了宣布今年晚些时候将有一批全新的 Emoji 表情符号登陆苹果设备之外，苹果对于这个节日的参与似乎还没有完结。查看苹果官网的管理层页面可以发现，现在苹果官网所有高管的头像都变成了 Memoji 动话表情。
正如你看到的一样，管理层页面的每一个高管的头像都使用了 Memoji 的面容设计，看习惯了真人版的库克和乔纳森之后，看看这些动画版的头像或许会有一种新鲜的感觉。
Memoji 是 iOS 12 中推出的新功能，它其实是 Animoji 动话表情的升级版，在 iPhone X 上，你可以轻松创建 Memoji 来表达自己的个性和心情，例如可以制作各种风格的形象，然后将这些表情用在信息应用和 FaceTime 通话中。
当然，在世界表情符号日过去之后，管理层页面的头像还是会回复正常状态的。在看了这些头像后，你觉得哪个苹果高管的 Memoji 头像和真人最像呢？
欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。
- 苹果庆祝Emoji世界表情符号日 推超70个表情
- 157个全新emoji诞生 将在今年登录 iOS
- 任天堂再上架一款iOS表情包 8-bit 马里奥
- 这种密码方式接受吗？表情符号作为手机密码
- 还敢乱发表情？发个笑脸要吃官司赔钱
相关文章
锋友跟帖
人参与
人跟帖
热度 时间
正在加载评论