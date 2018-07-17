世界表情日：苹果官网高管头像换成Memoji

2018-07-17 23:46:25
小熊蓝斯
威锋网
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你觉得哪个苹果高管的Memoji头像和真人最像呢？

今天（7 月 17 日）是“世界表情符号日（World Emoji Day）”，除了宣布今年晚些时候将有一批全新的 Emoji 表情符号登陆苹果设备之外，苹果对于这个节日的参与似乎还没有完结。查看苹果官网的管理层页面可以发现，现在苹果官网所有高管的头像都变成了 Memoji 动话表情。


正如你看到的一样，管理层页面的每一个高管的头像都使用了 Memoji 的面容设计，看习惯了真人版的库克和乔纳森之后，看看这些动画版的头像或许会有一种新鲜的感觉。



Memoji 是 iOS 12 中推出的新功能，它其实是 Animoji 动话表情的升级版，在 iPhone X 上，你可以轻松创建 Memoji 来表达自己的个性和心情，例如可以制作各种风格的形象，然后将这些表情用在信息应用和 FaceTime 通话中。

当然，在世界表情符号日过去之后，管理层页面的头像还是会回复正常状态的。在看了这些头像后，你觉得哪个苹果高管的 Memoji 头像和真人最像呢？

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