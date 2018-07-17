2018新一代iPhone前面板曝光 LCD边框最宽

其中6.1英寸LCD iPhone的边框最宽，而OLED似乎窄了些，但仍需亮屏证实。

本周二，手机圈内比较知名的爆料者 Ben Geskin，向世人展示了据称是苹果 2018 年新一代 iPhone 的前面板，虽然真假无法证实，但仍再一次验证了此前多次传闻。





Ben Geskin 在 Twitter 上表示，上图这三块前面板将对应新一代 iPhone 的三个尺寸，分别为：5.8 英寸、6.1 英寸和 6.5 英寸，并且三款机型都采用了与现款 iPhone X 相同的设计语言，即几乎“边到边”的超窄边框全面屏设计，而且顶部有“刘海”凹槽，内置原深感摄像头，提供 Face ID 功能。值得注意的是，6.1 英寸 iPhone 的前面板边框更宽一些，这可能证实了该机型将采用 LCD 显示屏的传闻，而其他两款机型包括 5.8 英寸和 6.5 英寸的边框都很窄，传闻一直认为配备的是 OLED 面板。这三块面板的来源尚不明确，但在 iPhone 即将量产发布之前，相关零部件的泄漏很常见，而且 Ben Geskin 过去也曾精确曝光过苹果未发布新品零部件，所以这一次爆料的可靠性较高。

根据坊间传闻我们已经知道，苹果新款 6.1 英寸 iPhone 的定价相对 OLED 机型更实惠一些，但仍高达 600 至 700 美元。而 5.8 英寸新 iPhone 的定价可能比现款更便宜一些，不过也要 800 美元至 900 美元，另一款特殊的 6.5 英寸机型“iPhone X Plus”价格最贵，甚至是十分昂贵。行业普遍认为，OLED iPhone 定价高不仅是因为成本高，而且苹果自己也希望保持高利润率。此外，据称 2018 年所有 iPhone 的主板都采用与 iPhone X 相同的新技术，也就是更先进可更密集地安置大量元件的 SLP 技术，并且标配可增大容量两块堆在一起的 L 型电池。不过，也有消息认为 6.1 英寸 iPhone 机型的主板仍是传统的设计，所标配的也是与过去相同的矩形电池，同时只有单摄像头，并砍掉了 3D Touch 压力触控技术，因此价格才相对实惠一些。总之，一切谜题都会像往常一样在 9 月份由苹果揭晓。

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