App Store的收入几乎是Google Play的两倍

2018-07-17 19:24:24
无心
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今年上半年App Store和Google Play共收入344亿美元 你贡献了多少？

7月17日消息，应用分析公司Sensor Tower公布了今年上半年全球应用的收入数据，App Store的收入几乎是Google Play的两倍，苹果领先竞争对手已经成为常态。


根据数据显示，App Store和Google Play用户在2018年上半年共计花费344亿美元用于应用和游戏付费。与去年上半年相比，增长了27.8％，去年上半年这个数据是269亿美元。

App Store用户在今年上半年花费了大约226亿美元，几乎是Google Play的两倍，Google Play用户花费了118亿美元。App Store收入同比增长26.8％，而Google Play收入同比增长29.7％。


这里需要注意的一件重要事情是App Store在中国开放，而Google Play则没有。

Google Play在应用下载数量方面则处于领先地位，Google Play用户下载了360亿个应用程序。同时，iOS用户下载了150亿个应用程序。

然而有意思的是，App Store累积的应用下载量不到Google Play一半，但App Store的收入却远超过Play商店。

总的来说，苹果用户的付费意识更好，但安卓用户的付费意识也在逐渐追赶。这344亿美金你贡献了多少？不说了，天美和光子喊我充钱去了，大家决赛圈见。

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