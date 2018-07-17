新iPhone、iPad或将全系搭载Face ID

苹果将抛弃Touch ID，全面转向Face ID

据Digitimes报道，苹果公司即将在秋季发布会推出三款新iPhone，同时也会推出新款iPad，而上述产品除了iPhone确定搭载Face ID外，新款的iPad也极有可能搭载Face ID。





早前的Digitimes报告显示供应链中iPhone X面部识别的库存零件居高不下，苹果公司一直在提高这些激光部件的产量。12月底，苹果甚至向一家美国VCSEL激光传感器零件制造商投资了3.9亿美元。今年三款新iPhone都将搭载Face ID，苹果必须保证今年面部识别元器件的供应量。正如之前多次报道的那样，2018年iPhone系列将包括入门级LCD iPhone和两个OLED iPhone，这三款iPhone都将采用Face ID而抛弃指纹识别。LCD版iPhone将采用6.1英寸显示屏，预计将取代iPhone 8，跟目前售价持平约为700美元。苹果还将继续推出5.8英寸常规版的iPhone X，跟目前iPhone X的尺寸保持一致。处理器上搭载A12，屏幕为OLED，一些分析师预计这款售价为899美元。iPhone X Plus将以999美元的价格起售。需要注意6.5英寸的iPhone X Plus尺寸上将与目前的5.5英寸iPhone 8 Plus大致相同。屏幕尺寸的增加主要是降低了iPhone一直以来的边框，等于在相同的尺寸下塞下更大的屏幕。新款iPad的消息也同样让人很兴奋，著名分析师郭明錤称，苹果将于秋季推出经过重新设计的12.9英寸iPad Pro和11英寸iPad Pro，这与Digitimes曝光的两款全新iPad型号不谋而合。

继iPhone X的“刘海”被广泛吐槽之后，新iPad不太可能在屏幕上继续使用“刘海”设计，而是通过更加均匀细长的边框来将Face ID的传感器隐藏在里面。iPad将采用极窄的边框（相对平板来说），手势操作也将取代Home按钮。我感觉这代窄边框的iPad还是挺漂亮的，如果新款真的长这样你们会入手吗？

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