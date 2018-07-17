老牌稍后读Instapaper重新独立 期盼再上架

被收购两年之后，今天 Instapaper 宣布重新独立。

Instapaper 是诞生于 2007 年的互联网应用，由著名的博客服务 Tumblr 的联合创始人 Marco Arment 利用工作之余开发出来的，该应用也是在 iPhone 开放应用商店之后最早入驻的那一批 App，陪着 iOS、iPhone 和 App Store 走过了一段很长的岁月。《Instapaper》支持的平台非常广泛，除了 iOS、Android 之外，还支持桌面版、Kindle 版（含 epub 格式）等等，可以说跨平台同步效率极高。







2016 年 8 月份，Instapaper 被社交媒体巨头 Pinterest 收购，产品仍以独立模式运作，同时 Instapaper Premium 针对所有用户免费。 这期间 Instapaper 也没有闲着，推出了 Firefox 插件，针对 iOS 11 进行了更新，支持 drag & drop、iPhone X 等新特性。



被收购两年之后，今天 Instapaper 宣布重新独立，Instapaper 的所有权转让给 Instant Paper,Inc，这是一家由 Instapaper 组建的新公司。







Instapaper 解决了很多用户离线阅读的苦恼，让他们能够在没有网络的情况下整理、浏览自己喜欢的文章，当然稍后阅读和平台同步方面也具有价值，通过专用账号同步到电脑或是平板上，相当方便。该应用没有华丽的视觉效果，专为热爱阅读的人设计，实用度高，上手简单。



比较可惜的是，Instapaper 被收购之后不久就从多个国家/地区 App Store 下架了，包括中区也已经没有了它的身影，小伙伴们只能到美区下载使用。这次独立之后，Instapaper 团队正在计划让应用重新上架 App Store，首先可能是欧洲地区，暂时没有更多消息，但我们期盼这款专注稍后读的老牌应用在未来某一天与我们重新见面。



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