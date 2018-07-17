Photoshop会让iPad更强大 顶级艺术家如是说

参与了多部动画电影、动画电视剧的顶尖艺术家回应Photoshop完整版登陆iPad。

上周我们为大家报道过 Adobe 终于宣布将完整版 Photoshop 登陆 iPad 平台，时间在 2019 年，消息发布之后，一位参与了多部动画电影、动画电视剧的顶尖艺术家很快回应道，这将让 iPad 从一个“玩具”真正变为“专业工具”。



丽兹·尼克尔斯（Lizzie Nichols）是动画影视剧的视觉艺术家，她曾担任过《表情奇幻冒险》、《蓝精灵：寻找神秘村》、《飞出个未来》、《精灵旅社3：疯狂假期》等诸多动画片的环境、人物和道具绘制以及 3D 设计工作。







她也非常喜欢用 Mac Pro 配合 Wacom 画板以及 Photoshop 软件完成自己的美术设计工作，她表示如果 Photoshop 能够在 iPad 上拥有和桌面端一样的功能，那她也可以在平板上更轻松的工作了。



相信很多从事艺术创作的人都会期盼能够在 iPad 上用到完整而专业的绘画工具，尽管现在 iOS 应用商店也有不少强大的绘图软件，但 Photoshop 已经有了一套成形的工作方法和生态，大部分习惯 Photoshop 的艺术家们无法放弃自己已经做出的选择。



丽兹·尼克尔斯表示：由于 Photoshop 是她完成所有艺术作品的主要方式，因此自己希望使用这款软件的途径越多越好，最理想的当然是能够通过 iPad 进行同级别的设计，这样即便远离工作室或书房也能随时随地创作。而在此之前——“iPad 对于我不过是一个奇特的玩具而已，可以拿来涂鸦，可以尝试一些有趣的作画。”







Adobe 过去曾为 iPad 发布过多款 Photoshop 系列应用，但是全部都不是完整版，为了适应移动平台的特性同时也考虑到成本和用户的问题，移动版 Photoshop 套件的功能被大大削弱。据悉，未来即将上架的 iPad 版 Photoshop 与 Mac/PC 版本功能相同，可以让用户在 iPad 上尽情实现专业化的图片创作、后期处理和创意编辑。



另外，Adobe 决定将完整版 Photoshop 带入 iPad 这一做法，与苹果的 iOS/macOS 应用迁移计划目标一致，相信随着该计划的进行，更多专业软件可以完成自己的跨平台完整移植，iPad 会在其中受益巨大。



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