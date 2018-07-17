新款13英寸MBP拆解发现：内部细节有改动

iFixit 已完成 13 英寸 MacBook Pro 的拆解工作，并分享了其他的一些信息。

上周五，iFixit 启动了 2018 年新款 MacBook Pro 的拆解工作，并在键盘按键下方发现了一种新的硅胶薄膜，该网站认为这是一种防止小颗粒杂质导致按键失灵的措施。这是迄今为止关于新款 MacBook Pro 最有趣的信息，但 iFixit 现在已经完成了 13 英寸 MacBook Pro 的拆解工作，并且分享了其他的一些信息。





新款 MacBook Pro 的 13 英寸和 15 英寸机型都在使用容量更高的电池，iFixit 发现，13 英寸机型配备的是一块容量 58 瓦时、重 232.7 克的 6 芯电池，作为对比，2017 年款配备的是 5 芯电池，重量为 196.7 克。

值得一提的是，虽然新机的电池更重，但是整体重量以及电池寿命并没有改变。目前还不完全清楚苹果公司是如何做到这一点的，但 iFixit 表示，苹果公司在这款设备的外壳上“削掉了一部分”。

此外，2018 年的 MacBook Pro 的扬声器变得更长，更窄，跟主板撞到了一起，用于诊断的内部连接器也被移除。这款新机器还增加了一个新的 T2 芯片，它整合了系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器等等。虽然 T2 芯片是新增的，但散热系统的设计并没有改变。

苹果给 13 英寸的 MacBook Pro 提供的是一个新的 A1947 电源适配器，iFixit 表示，这款适配器在内部提供了更多的屏蔽和抗撞击的泡沫橡胶，但使用的是塑料 USB-C 接口，而不是金属接口。

和之前的 MacBook Pro 一样，RAM、处理器和 SSD 都是焊死的，键盘、电池和扬声器都集成在一起，这意味着用户将无法自行更换这些部件，维修起来也很困难。出于这个原因，iFixit 给 2018 年款 MacBook Pro 的可修性评分为 1 分(满分 10 分)，与 2017 年款的评分相同。

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