苹果发布macOS Mojave系统的第四个beta

今天发布的 beta 4 测试版可用于 2018 年的 MacBook Pro。

苹果公司今天发布了 macOS Mojave 的第四个开发者测试版。这个 Mac 最新系统于上个月在 WWDC 上首次亮相，两周以前，beta 3 已经推送给开发者，而就在上周，苹果对 beta 3 进行了修改，修复了一些问题。





macOS Mojave 引入了一种安装软件更新的新方法，因此，在安装了苹果开发者中心的适当配置文件后，可以在菜单栏中单击苹果图标，选择“关于本机”，然后单击“软件更新”进行升级，或者进入系统偏好设置并选择“软件更新”图标。

截至目前，我们发现 macOS Mojave beta 3 修复了一个动态桌面在黑暗模式下无法工作的错误，并且加入了新的动态壁纸选项。值得一提的是，今天的测试版可用于 2018 年的 MacBook Pro，如果你已经订购新款 MacBook Pro，最快将在 7 月 20 日收到设备，并且升级体验 macOS Mojave。

macOS Mojave 的主要新功能是全系统黑暗模式，这为 Mac 用户提供了浏览操作系统的新方式。改进后的 Mac App Store 比以往任何时候都更容易发现优秀的应用。改进后的 Finder 窗口具有图片库视图、侧边栏、快速查找和快速操作，使操作、编辑变得更容易，而桌面堆栈则可以快速整理桌面上的所有文件。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。