苹果庆祝Emoji世界表情符号日 推超70个表情

苹果为庆祝Emoji世界表情符号日，推出派对脸、恳求脸、寒冷脸等多个表情。

7 月 17 日是“世界表情符号日（World Emoji Day）”，为此在今天凌晨，苹果官方发文庆祝“世界表情符号日”，并且宣布今年晚些时候将有一批全新的 Emoji 表情符号以免费软件更新的方式登陆 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac。





苹果表示这批全新的表情符号超过 70 个，全部基于 Unicode 11.0 获批字符制作而成，并且得到了 Unicode Consortium 表情符号委员会的批准。很显然，在苹果生态系统已有数千种 Emoji 表情符号的情况下，这批全新表情符号将继续壮大表情符号库。苹果称，“通过全新的表情符号，让每条信息更加传情达意。”根据苹果官方介绍，首先全新表情符号包括更多的“发型”选择，可更好地展现红发、白发和卷发人物的样貌，还有全新的光头人物表情符号可供选择。更多的“发型”选择的表情符号如下动图所示：

再者也有全新的“笑脸”符号如下图（从左上方顺时针依次为：派对脸、恳求脸、带爱心的脸和寒冷脸）：

还有一些如下图（无限符号、女超级英雄、恶魔之眼护身符和男超级英雄）：

与此同时，全新的表情符号中还包括“动物”和“食物”越来越多，苹果称这些都是受欢迎的事物，精心设计的动物如下图（从左上方顺时针依次为：鹦鹉、龙虾、孔雀和袋鼠）：

新的食物表情符号如下图（从左上方顺时针依次为：生菜、芒果、纸杯蛋糕和月饼）：

目前尚不清楚苹果这批新表情符合何时正式向用户开放，但必然会免费提供，因此有可能在 iOS 12、macOS 10.14 Mojave 和 watchOS 5 这些新系统正式发布之前或正式发布时提供。除了上面官方所展示的已完成设计的 Emoji 表情符号外，苹果表示今年晚些时候将推出更多运动、标志等表情符号，未来可选择的用于表达情绪的笑脸符号、中性角色、各种服装选择、食物类型、动物和神话生物等表情符号将会更加丰富。

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