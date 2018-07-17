2018年MBP是7年来CPU性能提升最大的一代

跑分显示13和15英寸多核提升明显，多亏了英特尔不再挤牙膏和DRR4内存。

随着 2018 年新款 MacBook Pro 的上市，相关这款苹果新品笔记本的性能基准测试也随之而来。根据 Geekbench 跑分数据库提供的数据显示，2018 年新 MacBook Pro 机型的 CPU 实现了 2011 年以来的最大性能提升。





根据 Geekbench 4 的跑分测试了解，苹果 2018 最新 15 英寸 MacBook Pro 机型相比 2017 年机型的处理器单核性能增加了 12% 至 15%，而多核心性能则上升了 39% 到 46%，这是 7 年以来迭代升级性能提升最大的一次。苹果最新发布的 15 英寸 MacBook Pro 顶配搭载了目前强劲的英特尔六核 Core i9 处理器，默认频率最高 2.9GHz，而 Turbo Boost 睿频最高可达 4.8GHz，其多核跑分得分为 22439 分，这相比苹果 2017 年的 MacBook Pro 机型的得分提高了 44.3%，而去年最强机型搭载的是英特尔 Core i7 四核处理器，默频 3.1GH，睿频最高 4.1GHz。

对于最新的 13 英寸 MacBook Pro 机型情况同样如此。Geekbench 4 的跑分数据显示，2018 款 13 英寸 MacBook Pro 机型相比上一代处理器单核性能提高了 3% 到 11%，多核性能提高了 81% 到 86%。全新 13 英寸 MacBook Pro 顶配可选 2.7GHz 默频的英特尔四核 Core i7 处理器，睿频最高可达 4.5GHz，处理器多核的得分为 17557 分，比 2017 年 MacBook Pro 机型提升了 83.8%。去年顶配机型配备的是 3.5GHz 默频的双核 Core i7 处理器，睿频最高可达 4.0GHz。

Geekbench 创始人 John Poole 表示，2018 年新一代 MacBook Pro 的性能提升主要归功于内核更多的处理器，更高的睿频，以及配备了全新的 DDR4 内存。此话并非没有道理，2018 年款 MacBook Pro 机型升级了英特尔第八代酷睿处理器，15 英寸机型最高配 6 个核心，13 英寸机型最高为 4 个核心，这两项都是有史以来最高。因为自 2011 年苹果发布搭载四核处理器的 15 英寸 MacBook Pro 以来，每推出一代新机型都延续了同样的处理器核心配置。当然，这主要还是英特尔“挤牙膏”所致。不过，也正因为英特尔这一次“一脚踩在了牙膏上”，2018 年新款配备 Touch Bar 触控条的 13 英寸 MacBook Pro 机型变得更有竞争力了，因为在单核和多核心性能上都能够匹敌 2017 年款 15 英寸机型，这是小尺寸 MacBook Pro 迎来性能增长最高的一次。John Poole 还认为，Geekbench 目前显示的跑分数据仍是初步的，未来几周时间里这些分数一定还会得到提升。首先，全新的 MacBook Pro 开机后 macOS 一般都会在后台完成一些设置任务，这些任务各不相同，所以可能需要好几天才能完工，关键是这些后台任务会暂时降低性能。再者，macOS 会不断优化，也会对性能的提升有很大的帮助。

从苹果的官方宣传我们可以看到，苹果称新款 15 英寸机型在配备英特尔六核 Core i9 处理器的情况下，处理速度最快可比上一代提升 70%，而新款 13 英寸 MacBook Pro 得益于英特尔第八代酷睿四核处理器，速度最快可达上一代的两倍。对此有很多人认为，这似乎与 Geekbench 的测试成绩不符，但实际上苹果官方也公布了得出自家数据的测试方法。

苹果官网的宣传性能并非基于 Geekbench 的测试分数，而是将顶配机型进行 11 个软件进行性能，其中只选了 Logic Pro X 10.4.1 软件的测试成绩。苹果表示他们“测试采用一个包含 85 个 Alchemy 合成器音轨的项目，播放时启用单独的音轨，直至中央处理器超载为止，”最终得到了宣传中的成绩，苹果还认为，这种性能测试在特定电脑系统上进行，更能够大致反映 MacBook Pro 的实际性能。

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