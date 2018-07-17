2018年MBP是7年来CPU性能提升最大的一代

跑分显示13和15英寸多核提升明显，多亏了英特尔不再挤牙膏和DRR4内存。
随着 2018 年新款 MacBook Pro 的上市，相关这款苹果新品笔记本的性能基准测试也随之而来。根据 Geekbench 跑分数据库提供的数据显示，2018 年新 MacBook Pro 机型的 CPU 实现了 2011 年以来的最大性能提升。
根据 Geekbench 4 的跑分测试了解，苹果 2018 最新 15 英寸 MacBook Pro 机型相比 2017 年机型的处理器单核性能增加了 12% 至 15%，而多核心性能则上升了 39% 到 46%，这是 7 年以来迭代升级性能提升最大的一次。
苹果最新发布的 15 英寸 MacBook Pro 顶配搭载了目前强劲的英特尔六核 Core i9 处理器，默认频率最高 2.9GHz，而 Turbo Boost 睿频最高可达 4.8GHz，其多核跑分得分为 22439 分，这相比苹果 2017 年的 MacBook Pro 机型的得分提高了 44.3%，而去年最强机型搭载的是英特尔 Core i7 四核处理器，默频 3.1GH，睿频最高 4.1GHz。
对于最新的 13 英寸 MacBook Pro 机型情况同样如此。Geekbench 4 的跑分数据显示，2018 款 13 英寸 MacBook Pro 机型相比上一代处理器单核性能提高了 3% 到 11%，多核性能提高了 81% 到 86%。
全新 13 英寸 MacBook Pro 顶配可选 2.7GHz 默频的英特尔四核 Core i7 处理器，睿频最高可达 4.5GHz，处理器多核的得分为 17557 分，比 2017 年 MacBook Pro 机型提升了 83.8%。去年顶配机型配备的是 3.5GHz 默频的双核 Core i7 处理器，睿频最高可达 4.0GHz。
Geekbench 创始人 John Poole 表示，2018 年新一代 MacBook Pro 的性能提升主要归功于内核更多的处理器，更高的睿频，以及配备了全新的 DDR4 内存。
此话并非没有道理，2018 年款 MacBook Pro 机型升级了英特尔第八代酷睿处理器，15 英寸机型最高配 6 个核心，13 英寸机型最高为 4 个核心，这两项都是有史以来最高。因为自 2011 年苹果发布搭载四核处理器的 15 英寸 MacBook Pro 以来，每推出一代新机型都延续了同样的处理器核心配置。当然，这主要还是英特尔“挤牙膏”所致。
不过，也正因为英特尔这一次“一脚踩在了牙膏上”，2018 年新款配备 Touch Bar 触控条的 13 英寸 MacBook Pro 机型变得更有竞争力了，因为在单核和多核心性能上都能够匹敌 2017 年款 15 英寸机型，这是小尺寸 MacBook Pro 迎来性能增长最高的一次。
John Poole 还认为，Geekbench 目前显示的跑分数据仍是初步的，未来几周时间里这些分数一定还会得到提升。首先，全新的 MacBook Pro 开机后 macOS 一般都会在后台完成一些设置任务，这些任务各不相同，所以可能需要好几天才能完工，关键是这些后台任务会暂时降低性能。再者，macOS 会不断优化，也会对性能的提升有很大的帮助。
从苹果的官方宣传我们可以看到，苹果称新款 15 英寸机型在配备英特尔六核 Core i9 处理器的情况下，处理速度最快可比上一代提升 70%，而新款 13 英寸 MacBook Pro 得益于英特尔第八代酷睿四核处理器，速度最快可达上一代的两倍。对此有很多人认为，这似乎与 Geekbench 的测试成绩不符，但实际上苹果官方也公布了得出自家数据的测试方法。
苹果官网的宣传性能并非基于 Geekbench 的测试分数，而是将顶配机型进行 11 个软件进行性能，其中只选了 Logic Pro X 10.4.1 软件的测试成绩。苹果表示他们“测试采用一个包含 85 个 Alchemy 合成器音轨的项目，播放时启用单独的音轨，直至中央处理器超载为止，”最终得到了宣传中的成绩，苹果还认为，这种性能测试在特定电脑系统上进行，更能够大致反映 MacBook Pro 的实际性能。
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