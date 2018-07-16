新款MacBook Pro国行开卖:顶配价51352元

官网显示，2018 年 MacBook Pro 的所有版本都已经可以购买。

上个星期，苹果对其 MacBook Pro 产品线进行了更新，更新的机型包括了 13 英寸和 15 英寸机型，开始使用英特尔的第八代酷睿处理器（六核及四核）。当时，苹果还公布了 MacBook Pro 国行版本的起售价格，13 英寸和 15 英寸机型的价格分别为 14188 元和 18688 元ren min bi 。





而今天，苹果已经正式将这款最新的 MacBook Pro 笔记本推入市场。根据苹果中国区官方网站上的信息显示，2018 年 MacBook Pro 的所有版本都已经可以购买，今日订购的话，送达日期为 7 月 20 日至 7 月 22 日。

另外，随着这款 MacBook Pro 的开卖，顶配版本的售价也浮出水面。15 英寸版本的顶配价格高达 51352 元ren min bi 。具体配置如下：

2.9GHz 六核第八代 Intel Core i9 处理器，Turbo Boost 最高可达 4.8GHz

采用原彩显示技术的视网膜显示屏

触控栏和触控 ID

Radeon Pro 560X 图形处理器，配备 4GB GDDR5 显存

32GB 2400MHz DDR4 内存

4TB 固态硬盘

四个雷雳 3 端口

背光键盘 - 中文 - 拼音

除了上述配置之外，用户还可以选择预装 Final Cut Pro X、Logic Pro X 等苹果官方软件，不过需要额外支付 3266 元。相比 15 英寸 MacBook Pro，13 英寸机型的顶配版本价格要便宜一些，但是也达到了 29148 元ren min bi 。配置如下：

2.7GHz 四核第八代 Intel Core i7 处理器，Turbo Boost 最高可达 4.5GHz

采用原彩显示技术的视网膜显示屏

触控栏和触控 ID

Intel Iris Plus Graphics 655 图形处理器

16GB 2133MHz LPDDR3 内存

2TB 固态硬盘

四个雷雳 3 端口

背光键盘 - 中文 - 拼音

需要提到的是，定制版本的发货日期要比标准版本稍微晚一些，官网显示的送达日期为 7 月 22 日至 7 月 26 日。

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