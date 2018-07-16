想在多个健身App间同步数据？试试RunGap

RunGap支持市面上现有的 20 款流行健身应用和设备。

智能手机和 App 的存在一定程度上促成了我们的健康意识，如今大家在步行、跑步、骑行的时候，都习惯开启 App 来记录步数距离以及卡路里消耗，有了 Apple Watch 之后也渐渐习惯用上面的 Workout 应用来记录和同步数据，毕竟这样就不需要全程带着 iPhone 来跑了。



不过如果你本身长期使用一款第三方 App 例如 RunKeeper 这类，它里面保存了常年的统计，而且也已经有了你不想舍弃的健身生态圈，怎么将 iOS、watchOS 以及其他第三方 App 的数据进行同步，不被单个 App 所束缚呢？







这款名为 RunGap 的应用可以比较好的解决以上问题，RunGap 是 iOS 上被评价为“最强的”跑步数据同步软件，它支持市面上现有的 20 款流行健身应用，包括 Apple Health，Nike+，Polar，Runkeeper，Strava，Garmin，Endomono，Runtastic，Polar Flow，MapMyRun，Fitbit，TrainingPeaks 等等总之你认识的不认识的健身 App 大部分都囊括其中。



需要说明的是 RunGap 可以免费同步苹果的 Health 和 Activity 应用，想要支持更多跨应用导出需要购买“Grab Bag”付费服务，每个季度 1.99 美元。



启动 RunGap 之后并启用健康访问权限之后，你就可以在 Activities 里找到支持的应用列表，当然也可以点击右上角省略号选择一个，随后共享锻炼数据。



在“帐户和设置 Accounts & Settings”中设置“自动共享 Auto Sharing”，可以始终保持 Apple Watch 的 Activity 应用和各种 App 服务同步，而无需手动同步。







如果想让你平时使用的 App 共享 Apple Watch Activity，需要在“高级设置 Advanced Settings”下将 Apple Heath 启用为数据源。反之也可以将 Apple Health 作为目标，将第三方 App 比如 Runkeeper 作为数据源。RunGap 也可以很好地处理重复项，以每次打开都可以自动同步你想看到的数据。



RunGap 目前还不算特别完善，不过开发商正在听取用户意见进行改善，相信下一个版本它还能做得更好。



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