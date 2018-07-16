半年卖100万台iPhone 苹果印度多位高管离职

Counterpoint：“苹果压根就没有把重点放在印度市场，这给了Android厂商趁虚而入的机会。”

在手机界，每个品牌都有自己无论如何都搞不定的市场，比如说三星在中国、华为在美国等等，但很多人不知道的是，即使苹果也有一个无论如何都攻不破的市场——印度。今天彭博社就发文称，因为在印度市场销量差到惊人，苹果在最近几周已经失去了多名印度市场高管。







图片来自Getty Images

报道中称，苹果印度分公司的三位高管已经离职，包括全国销售、分销主管，商业渠道和中端市场负责人，以及电信运营商销售主管。不愿透露姓名的内部人士表示，现在苹果印度内部正在进行讨论，计划重组印度销售团队。Michel Coulomb 在2017年12月接替了上一任苹果印度业务的负责人，虽然它在运营商渠道有着很丰富的经验，但是他这次在印度市场却是举步维艰，“业务培养上做得很慢，而且销售团队一直处于无方向的状态”，知情人士直言道。根据 Counterpoint Research 的数据，苹果2017年在印度的市场份额约为2%，仅仅售出了320万台 iPhone，更让人咋舌的是，2018年过去了一半，苹果在印度竟然只卖了100万台设备！Counterpoint 表示：“虽然苹果每年都在下半年迎来销售高峰，但今年上半年的成绩实在太差，全年表现肯定是下滑的。”分析师认为，iPhone 在印度市场的高售价是用户不买账的主要原因，因为印度对于智能手机收取高额的进口税，所以早早地将工厂设在印度的小米和三星就有了很大的价格优势。与之相反，苹果在今年才开始在印度设立工厂，并且生产的也都是 iPhone 6s 这样的旧机型。



摄影师：Hindustan Times / Hindustan Times

苹果自己倒是对印度很在意，库克表示印度将会成为第二个中国市场，虽然现在的 iPhone 价格很贵，但是随着年轻、有抱负的印度人在社会经济阶梯上升，他们将越来越多地寻求升级。不过 Counterpoint 并不同意库克的说法：“苹果压根就没有把重点放在印度市场，因为现在的印度市场简直微不足道，这给了 Android 厂商趁虚而入的机会，三星、小米等厂商已经建立起了自己的用户忠诚度，苹果真的需要做更多事情了。”

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