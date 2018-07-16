在世界杯决赛之前 原来苹果官网准备了彩蛋

在世界杯月，苹果绝不是一个看客。

随着法国队的夺冠，2018 年俄罗斯世界杯也正式落下了帷幕，虽然苹果并不是国际足联的官方合作伙伴，但苹果并非完全就是这项盛事的看客。就在世界杯决赛开始之前，苹果官网也加入了一些世界杯元素的彩蛋。





据外媒 iPhoneAddict 报道，在决赛之前，打开苹果法国官网会播放一段 3 秒钟的短视频，许多足球和法国国旗会浮现在你的眼前，视频播放完毕后，熟悉的苹果官网主页就会如常一样出现。

对于决赛另一方的克罗地亚球迷来说，苹果也没有忘记。打开苹果克罗地亚的官方页面可以发现，虽然没有克罗地亚国旗出现，但是苹果在页面添加了一些火焰、红心以及足球，依然可以看出世界杯带来的狂热。

除此之外，在过去的这个世界杯月，苹果还为 Siri 和 Apple News 添加了世界杯的功能，并发布了一系列以足球为主题的“用 iPhone 拍摄”广告。而且别忘了，许多球星耳朵上戴着的 AirPods，可以说是免费地为苹果打了一个又一个的广告。

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