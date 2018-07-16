新MacBook Pro键盘拆解 多了一层膜

第三代蝶式键盘比前代更“安全” 多了一层膜

最近，知名拆解网站iFixit在最新的一期拆解视频中分享了一个重要的发现：2018年的MacBook Pro键盘在每个键下都多了一层超薄“硅胶膜”。苹果宣传第三代蝶式键盘比前代更加安静，事实上第三代蝶式键盘在防灰尘异物等方面也比前代更加优秀。





苹果采用蝶式键盘的主要原因是通过压缩键盘的厚度来进一步缩减笔记本机身的厚度，但设计键盘结构时显然没有考虑到容易出现故障的问题，同时由于键盘键程太短而导致的手感问题，也被很多用户所诟病。因此苹果在第二代蝶式键盘上可以增加了键程，但正是因为增加键程修改了键盘结构，导致缝隙变大，灰尘或者异物更容易卡住键盘的机械结构。很多国外用户因为蝶式键盘的故障率过高对苹果提起集体诉讼。苹果也很大度，表示愿意免费维修，并把出现此问题的MacBook 保修期延长到4年。

苹果公司曾向外媒解释称，第三代蝶式键盘并不是为了解决用户遇到的键盘被异物卡住的问题，遇到这些问题的用户只是极少数。苹果当真只是为了解决噪音问题？我隐约觉得事情没有那么简单。iFixit在拆解报告中指出：这种柔性保护膜显然是一种防止机械结构被灰尘异物等卡住的措施，而不是苹果官方宣传的那样，只是单纯地降低打字噪音。事实上，苹果在这项技术上申请了专利，专门用来“预防或减轻异物进入的概率”。表面上不说，背地里还是老老实实地注册专利。

同时苹果表示，第三代蝶式键盘是新MacBook Pro专属，旧款的MacBook Pro维修时也将依旧采用第二代蝶式键盘。想用第三代蝶式键盘？对不起，请购买最新的MacBook Pro。

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