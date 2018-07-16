窃密事件后续：苹果“泰坦”已是公开的秘密

一份新的法庭文件让我们获得了更多关于“泰坦”项目的信息。

多年来，苹果的自动驾驶汽车项目“泰坦”(Project Titan)的存在一直是一个鲜为人知的秘密。苹果 CEO 蒂姆·库克去年在一次采访中证实了该公司正在进行自动驾驶系统方面的工作。





然而，尽管我们知道苹果正在研发自动驾驶系统，但我们对具体细节知之甚少。而在一名前苹果工程师试图窃取公司的商业机密后，一份新的法庭文件让我们获得了更多关于“泰坦”项目的信息。

1. 苹果有很多人在开发“泰坦”项目

可以肯定的是，苹果公司有很多人在开发“泰坦”项目。根据这份法庭文件，约有 5000 名苹果员工被列为自动驾驶汽车项目的一部分。作为背景，苹果拥有约 13.5 万名全职员工。尽管其中的 5000 人看起来并不多，但是在 2016 年，“泰坦”项目估计有 1000 人参与其中，在仅仅两年的时间里，参与这个项目的人数已经扩大到了 5000 人。

2. 有很多与“泰坦”相关的数据

张晓朗（音译，Xiaolang Zhang）能够非法下载如此多有关苹果自动驾驶汽车项目的数据，这一简单的事实表明，在苹果闭门造车的背后，隐藏着许多事情。张晓朗从各种机密数据库中下载了大量的信息。换句话说，我们可能其实获得了更多苹果自动驾驶汽车方面的消息，只是我们自己都不知道。

3. 苹果地图可能会在“泰坦”项目中发挥作用

虽然法庭文件中没有提到苹果地图，但是它在名单上占有一席之地也只是时间问题。苹果正在彻底改革苹果地图，结合该公司在机器学习和人工智能领域的努力，这可能意味着苹果的自动驾驶系统未来将拥有一台能真正利用地图数据的高级导航系统。

4. “泰坦”项目被划分为多个团队

尽管苹果公司总共有大约 5000 名员工在从事自动驾驶汽车项目，但该公司可能将整个“泰坦”团队分成各个小组。法庭文件显示，约有 2700 名苹果员工可以访问张晓朗进入的数据库。这并不是一个新的策略，苹果通常会分拆产品团队，以确保没有太多人能清晰地看到产品的“整体蓝图”。

5. 它可能延伸到基础系统之外

张晓朗此前在苹果从事的是系统分析硬件的工作。据说，他设计并测试了能够分析传感器收集的数据的电路板。但法庭文件还显示，张晓朗窃取了与传动系统悬架和电池系统等方面有关的原型和机密信息。尽管这些技术可能在自动驾驶汽车技术中发挥作用，但它也暗示，“泰坦”项目的范围可能更广。

6. 苹果公司正在积极招兵买马

这条信息并没有在法庭文件中披露，但是在过去的几周里，已经有传闻提到了相关信息。换句话说，尽管“泰坦”项目已经有 5000 多人，但苹果仍在积极招募工程师和员工。上个月，该公司聘请了一位名叫 Jaime Waydo 的高级工程师。如果这还不够，看看苹果的招聘页面就知道了。你会发现很多与机器人、自动驾驶系统和其他平台相关的职位，这些都是自动驾驶汽车的关键。

7. 苹果的“泰坦”项目是一个公开的秘密

张晓朗事件证明了苹果在新产品的安全方面做得真的不错，即使这位前工程师采取了一定的措施，但是仍然被苹果发现。但这也表明，该公司希望尽可能让“泰坦”项目的敏感数据不被外泄。虽然“泰坦”项目的存在已经无法继续保密，但是当苹果最终推出产品时，还是会有一些让消费者“惊喜”的东西。

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