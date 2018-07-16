苹果发布新款MBP维修方案和部件供应情况

一开始，Apple Store 和苹果授权的服务提供商将只能进行有限的现场维修。

苹果公司最近向 Apple Store 和苹果授权服务提供商分发了一份内部文件，其中列出了 2018 年新款 MacBook Pro 的维修方案和零部件供应情况，一起来了解一下。





如果用户把一台出故障的新款 MacBook Pro 带到 Apple Store， 天才吧 将会把它邮寄到一个非现场的苹果维修中心，这个中心将在 7 月下旬开始修复小部件的故障，主要部件的维修将于 9 月底开始，不过该文件并未说明小部件和主要部件的区别。

据了解，跟其他苹果新产品一样，在替换部件的库存充足之前，Apple Store 和苹果授权的服务提供商将只能进行有限的现场维修：

- 苹果公司表示，新款带有触控栏的 13 英寸 MacBook Pro 有一个“新的”电源适配器，可以在 7 月底更换。该适配器仍然是 61W，其外部设计似乎保持不变，因此改动可能出现在内部。

- 键帽更换将推迟到 8 月中旬，不过第三代键盘可能会避免出现之前的问题。iFixit 发现，2018 年的 MacBook Pro 在每个键帽下都使用了一块硅胶薄膜，这可能是为了防止灰尘和其他杂质导致按键粘滞、重复或者功能不一致。

- 其他服务部件将在 9 月底提供。

需要提到的是，2018 年 MacBook Pro 的维修选项和服务部件的供应可能因 Apple Store 或维修店、地区等的不同而有所差异。

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