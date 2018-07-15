Photoshop完整版即将登陆iPad 时间2019年

更多专业软件有望完成跨平台完整移植。

Adobe 终于打算为 iPad 推出完整的 Photoshop 套件，最新消息显示，该应用将在 2018 年 10 月的 Adobe MAX 会议上首次亮相，并于 2019 年上架。







作为 Adobe 的重要产品之一，Photoshop 是创意专业人士最重要的应用程序，以“专业”、“创意”为关键词的苹果 iPad 也总是强调自己和创意类软件的契合性。



Adobe 过去曾为 iPad 发布过多款 Photoshop 系列应用，但是全部都不是完整版，为了适应移动平台的特性，同时也考虑到成本和用户的问题，移动版 Photoshop 套件的功能被大大削弱。与此同时，其他同类应用诸如 Pixelmator、Affinity、Enlight 等竞争对手往往功能集合强大，操作简便，让用户们淡忘了 Photoshop 的存在。



好在 Adobe 并没有止步于一套阉割版的 Photoshop，据悉，未来即将上架的 iPad 版 Photoshop 与 Mac/PC 版本功能相同，可以让用户在 iPad 上尽情实现专业化的图片创作、后期处理和创意编辑。Adobe 官方认为，现有的 iPad 硬件（如 iPad Pro）足以完美运行完整版 Adobe 软件，希望借助 iPad 版本能够将自己的品牌推向更大市场。







另外，Adobe 决定将完整版 Photoshop 带入 iPad 这一做法，与苹果的 iOS/macOS 应用迁移计划不谋而合，苹果这项多年战略旨在让 iOS 和 macOS 应用程序共享相同的代码库，尽管目前还不清楚 Adobe 是否有在 Photoshop 端口上与苹果合作，但是相信随着该计划的进行，更多专业软件可以完成自己的跨平台完整移植，对用户来说当然再好不过了。



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