新老对比：2018年MacBook Pro更新了什么？

跟所有的新产品一样，这款新机也有许多信息需要筛选。

本周，苹果最新推出的 2018 款苹 13 英寸和 15 英寸的 MacBook Pro 无疑是果粉们关注的焦点。跟所有的新产品一样，这款新机也有许多信息需要筛选，因此我们列出了它的关键要点，并且与 2017 年的 MacBook Pro 进行了对比。





- 2018 款 MacBook Pro 配备了第八代英特尔核心处理器。苹果表示，15 英寸机型的速度快了 70%，13 英寸机型的速度是 2017 年同等型号的两倍。

- 15 英寸机型现在可以选择 2.9GHz 的六核 i9 处理器，而上一代则是 3.1GHz 的四核 i7。13 英寸机型可以选择 2.7GHz 的四核 i7 处理器，而2017年的机型则是 3.5GHz 双核处理器。

- 15英寸机型最多支持 32GB 的 DDR4 RAM，相比之下，2017 年的机型只有 16GB 的LPDDR3 RAM。不过，根据苹果的说法，新款 MacBook Pro 的整体电池续航时间仍然为 10 小时。

- AMD 的 Radeon Pro 显卡现在在 15 英寸的机型上有 4GB 的 GDDR5 内存，13 英寸的机型也有 128MB 的嵌入式 DRAM，而在 2017 年的机型上只有 64MB。

- 2018年 MacBook Pro 装有支持“嘿 Siri”的苹果 T2 芯片，而在 2017 年的机型上则是苹果 T1 芯片。T2 芯片集成了几个以前独立的组件，包括系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和 SSD 控制器。

- 苹果现在为 13 英寸机型提供的 SSD 存储空间增加了一倍，最高可达 2TB，为 15 英寸机型提供的 SSD 最高可达 4TB，相比之下，2017 年的 13 英寸机型最高可选 1TB，15 英寸机型最高可选 2TB。

- 2018 年的 MacBook Pro 的 13 英寸和 15 英寸现在都支持 True Tone（原彩显示）技术，就像最新的 iPhone 和 iPad 一样。这项技术能根据环境光的色温来自动调节白平衡，让用户实现更自然的观感。

- 2018 年 MacBook Pro 现在采用了“改进的第三代键盘，用于更安静的打字”，但新键盘仍然使用蝴蝶开关，目前尚不清楚这个第三代键盘是否解决了按键粘滞、重复或无响应的问题，正是这些问题促使苹果推出了新的服务计划。

- 2018 年 MacBook Pro 支持蓝牙 5.0，去年的机型支持蓝牙 4.2。802.11ac Wi-Fi 则仍然保持不变。

- 2018 年的 MacBook Pro 与 2017 年的 MacBook Pro 采用了相同的整体设计，有四个 Thunderbolt 3 端口，一个 3.5 毫米耳机接口，并且提供银色和深空灰两种配色。13 英寸的机型仍然重 1.37 千克 (3.02 磅)，15 英寸的机型仍然重 1.83 千克 (4.02 磅)

- 在美国，13 英寸的起售价为 1799 美元，15 英寸的起售价为 2399 美元，与 2017 年机型的价格相同。然而，定制机的价格更高一些，主要是由于新款 MacBook Pro 提供了更高的存储选择。

- 没有 Touch Bar 触控栏的 13 英寸 MacBook Pro 本周没有更新。

根据苹果中国区官方网站的信息，2018 年 MacBook Pro 仍然显示为即将推出。不过，在美国市场，这款新机已经开始销售，下订单之后将于 1-3 个工作日内发货。

昨天，我们报道了 2018 年 MacBook Pro 的 13 英寸机型的一些跑分测试。外媒 Laptop Mag 称这款新机拥有“有史以来最快的 SSD”。而在接下来的几天里，我们会看到更多关于 2018 年新款 MacBook Pro 的更多细节信息和跑分测试。苹果 MacBook Pro 系列的价格不算便宜，购买前了解多一点信息总是没错的。

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