新机跑分：2018款MBP拥有“史上最快SSD”

尽管这款新机并没有带来外观上的变化，但是配置上却带来了一些显著的提升。

苹果昨天发布了 2018 年款 MacBook Pro，尽管这款新机并没有带来外观上的变化，但是配置上却带来了一些显著的提升。除了开始使用英特尔的第八代酷睿处理器（六核及四核）之外，所有新款 Macbook Pro 都支持原彩显示技术，还使用了全新的第三代键盘。





今天，外媒 Laptop Mag 对 2018 年新款 13 英寸 MacBook Pro 进行了一些基准测试，以了解它是如何应对竞争对手的。根据 Laptop Mag 的说法，新款 13 英寸的 MacBook Pro 的速度在同类产品中是最快的。

该网站的测试是在售价为 1999 美元的 13 英寸 MacBook Pro 上进行的，它配备了 2.3GHz 四核处理器、8GB 内存和 512GB 的 SSD 固态硬盘。

苹果公司官方表示，新款 MacBook Pro 的 SSD 连续读取速度最高为 3.2GB/s，连续写入速度最高为 2.2GB/s。而在完成 SSD 文件拷贝测试之后，Laptop Mag 称之为“有史以来最快的 SSD”。Laptop Mag 表示，更高容量的 SSD 在磁盘速度测试中可能会看到更快的速度。

根据 Laptop Mag 的说法，在进行 SSD 文件拷贝测试的时候，这款 13 英寸的 MacBook Pro 只花了 2 秒的时间就完成了 4.9GB 的数据复制，速度达到了 2519 MBps。

此外，Laptop Mag 还对这款新设备进行了一次 BlackMagic 磁盘速度测试，系统的平均写入速度达到了 2682 MBps。

需要提到的是，苹果相对较新的 APFS 文件系统的设计目的就是使用一种被苹果称为即时克隆的技术来加速文件拷贝。很显然，测试结果显示，苹果实现了自己想要的目标。

在 Geekbench 4 CPU 基准测试中，13 英寸的 MacBook Pro 在多核测试中获得了 18055 分的成绩，超过了戴尔、惠普、华硕和微软等公司的 13 英寸机型。值得一提的是，这一成绩超过了所有 2017 年的 MacBook Pro 机型，甚至比某些 iMac 配置的成绩还要高。搭载第八代六核英特尔芯片的 15 英寸 MacBook Pro 的速度可能会更加令人印象深刻。

在另一项测试中，这款 MacBook Pro 使用 Handbrake 将一段 4K 视频转换为 1080p，用时为 16 分 57 秒，这个速度比大多数竞争对手都要快，比 2017 年的 13 英寸 MacBook Pro 快了两分半。

不过，MacBook Pro 在 GPU 性能方面与其他类似规格的机型相比还不够好。13 英寸的 2018 款 MacBook Pro 使用的是英特尔的 Iris Plus Graphics 655，内含 128MB 的嵌入式 DRAM，无法在 Dirt 3 图形测试中胜出，其成绩只能达到 38.8 帧每秒。相比之下，所有基于 Windows 的机器都提供了更好的性能。

苹果确实与 Blackmagic 合作，提供了一款用于游戏和系统密集型任务的 Blackmagic eGPU，这款设备的定价为 700 美元（中国区售价为 5998 元人民币，还未发售）。不过，得益于内置的 Radeon Pro 580 GPU，它确实提供了超快的性能。

根据苹果中国区官方网站上显示的信息，目前这款新 MacBook Pro 在国内还未正式发售，13 英寸版本的起售价为 14188 元人民币，15 英寸版本的起售价为 18688 元人民币。这款新机在美国市场已经开卖，在接下来的几天里，我们会看到更多关于 2018 年新款 MacBook Pro 的更多细节信息和跑分测试。而对于想要购买这款新机的国内用户来说，提前了解设备性能还是很有必要的。

最后，一起来说说你们对新款 MacBook Pro 的看法吧。新机上市之后，锋友们有没有第一时间入手的打算？

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