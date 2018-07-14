新MBP的True Tone技术可延伸至外接屏幕

2018-07-14 09:26:09
陈知心
威锋网
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但是仅限苹果的 Thunderbolt 显示屏，以及 LG UltraFine 4K 和 5K 显示屏。

根据昨天的报道，我们已经知道苹果在最新发布的 2018 款 MacBook Pro 的 Retina 显示屏中使用了 True Tone（原彩显示）技术。这项技术首次出现在 iPad Pro 和 iPhone X 上，它能根据环境光的色温来自动调节白平衡，让用户实现更自然的观感。


事实上，这项 True Tone 技术也可以延伸到苹果的 Thunderbolt 显示屏，以及 LG UltraFine 4K 和 5K 显示屏。根据苹果公司的一份支持文件显示，这三种显示屏幕都能使用 True Tone 技术。

当你使用这些显示屏时，可以通过点击菜单栏上的苹果图标 – 打开系统偏好设置 – 选择显示器，然后选择或取消 True Tone 复选框。而对于其他第三方显示器，True Tone 将不是一个可用的选项。

因此，如果你打算买一台新的 MacBook Pro，而且恰好也拥有这三款显示屏中的任何一款，你会获得与你新买的 MacBook Pro 完全相同的 True Tone 选项。另外说一句，如果苹果公司能更新 UltraFine 显示屏以支持自动亮度调节，那将是一个受欢迎的改变。

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